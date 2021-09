Droomdebuut Jan Maas aan diggelen door één vermoedelijk vals-positief test: ‘Dit super zuur. Ik had echt leuke dingen willen laten zien’

Jan Maas zucht nog maar eens diep als hij net geland op Schiphol zijn verhaal doet over zijn uitsluiting van het EK wielrennen in Trentino. ,,Ik vertrouwde die eerste test al gelijk niet", zegt de renner uit Huijbergen over het begin van wat voor een droom deed omslaan in een nachtmerrie. ,,De KNWU had me geadviseerd om me in Nederland bij een bepaald bureau dat spoedtesten verzorgd al te laten testen voor ik naar het EK vloog. Dat was de grootste garantie op een snelle uitslag, zodat ik die bij aankomst in Italië direct kon laten zien aan de organisatie. Op zich geen verkeerd idee, maar bij die testlocatie ging het erg amateuristisch aan toe. Het meisje dat de test afnam, deed er alles in haar eentje. Administratie en test. Zonder haar handschoenen ooit uitgetrokken te hebben. Met diezelfde handschoenen zal ze ook de persoon voor me getest hebben. In de vele testen die ik voor de ploeg (Leopard) heb moeten doen, ging het er in ieder geval een stuk professioneler aan toe.”