Draai van de Kaai stunt met komst groenetruidrager Wout van Aert: ‘We zijn vereerd’

Groenetruidrager Wout van Aert is in navolging van Mathieu van der Poel en Pascal Eekhoorn de volgende toprenner die te zien zal zijn tijdens Draai van de Kaai. De organisatie zegt verheugd te zijn met de komst van de Belgische smaakmaker. ,,Hier zijn we lang mee bezig geweest.”

Van Aert is één van de grote uitblinkers in de Tour de France. Hij reed een aantal dagen in de gele trui, won al twee keer een etappe en maakte indruk met zijn aanvallende manier van koersen.

De renner van Team Jumbo-Visma zal, mits hij de laatste etappes uitrijdt, de groene trui behouden en dus winnen. ,,We zijn vereerd dat Van Aert bij ons zal rijden", zegt een trotse Wil Buurstee, die verschillende renners in overleg met Cycling Service probeert binnen te hengelen voor het wielercriterium in Roosendaal. Van Aert zou eigenlijk alleen in de Las Montage Holland Profwielerronde van Etten-Leur rijden op 14 augustus, maar de Belg heeft toch besloten om ook in Roosendaal zijn kunsten te vertonen.

Toprenners

,,We hebben er hard voor moeten werken om Van Aert hier te krijgen”, zegt Buurstee. ,,Maar woensdag hoorden we dat het ons was gelukt. Met Van Aert erbij hebben we naar onze mening een aantal toprenners in de gelederen. We hopen dat veel mensen uit de regio en uit België naar Roosendaal komen om deze toppers in actie te kunnen zien.”

Eerder was al bekend gemaakt dat Mathieu van der Poel, Nederlands kampioen Pascal Eekhoorn en Annemiek van Vleuten aanwezig zullen zijn bij de Draai van de Kaai. ,,Daar kunnen we nu ook nog Nathan Van Hooydonck, Taco van der Hoorn, Ellen van Dijk en Nederlands kampioene Riejanne Markus aan toevoegen", stelt Buurstee.

Quote Het doel is om zowel bij de mannen als de vrouwen de geletrui­dra­ger bij de Draai van de Kaai te hebben Wil Buurstee, Organisatie Draai van de Kaai

Twee gele truidragers in Roosendaal

De organisatie van de wielerronde laat verder weten dat er ook een poging gewaagd gaat worden om de winnaar van de Tour de France van dit jaar in Roosendaal te krijgen. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar strijden nog om de felbegeerde gele trui. ,,Het doel is om zowel bij de mannen als de vrouwen de geletruidrager bij de Draai van de Kaai te hebben", vervolgt Buurstee. Van Vleuten maakt een goede kans bij de vrouwen-editie van de Tour en is daar een van de favorieten. En na dit weekend zal de organisatie in gesprek gaan met of Vingegaard of Pogacar.

Verder zal het deelnemersveld nog worden aangevuld met 26 profrenners. De organisatie wil voor zowel de dames als de heren een uitgebreid profpeloton op de been zetten. ,,En we hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”

