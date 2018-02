Douwe Meulenbeld (16) heeft goede hoop op EK: 'Ik train er vreselijk hard voor'

115 kilo, 16 jaar oud én atletisch vermogen. Het gaat hier niet over een volwassen vrouwtjestijger, maar over Douwe Meulenbeld. De rugbyer uit Oudenbosch gaat binnenkort met Jong Oranje naar het EK in Polen. ,,Rugby staat op nummer één.''

Stoere kerels, robuuste mannen en het uitstralen van onverschrokkenheid: welkom bij rugby. ,,Mijn neef Dirk Danen is een bekende rugbyer en ik keek altijd tegen hem op. Mijn familie zat ook op rugby en toen ik het een keer probeerde, was ik meteen verliefd.''

De sport zit in zijn dna, zo zegt Meulenbeld zelf. Dagelijks traint hij in zowel de sportschool als op het veld om het beste in hem naar boven te halen. Vroeger kwam hij in aanraking met Aleco, een talentencentrum in Roosendaal, waar Meulenbeld zich ontwikkelde tot een atleet. Een atleet met welgeteld 115 kilo op de weegschaal, veelal spiermassa. Het moge duidelijk zijn: de geboren Roosendaler is geen wing (de renpaarden in het rugby), maar een prop: een van de belangrijkste pionnen tijdens de scrum (spelhervatting waarbij op een krachtige manier de bal moet worden gewonnen).

Zo ook in het Poolse Plewiska, waar Jong Oranje (onder 18) eind maart acte de présence geeft. Of we Meulenbeld daar in actie zien, is nog maar de vraag, aangezien er van de 30 spelers 23 overblijven. Toch heeft de 16-jarige goede hoop: ,,Mijn positie is belangrijk en er zijn weinig spelers die dezelfde positie bekleden. Je weet het nooit zeker, maar ik heb er vertrouwen in dat ik erbij zit. Daar train ik ook vreselijk hard voor.''

Jong Oranje is door het succes van de vorige lichting ingedeeld in de zwaarste poule en treft daarin landen als Georgië en Frankrijk. Meulenbelds fysieke gesteldheid komt daarin goed van pas: ,,Het wordt echt knokken tegen die landen. Zo'n wedstrijd sloopt je gewoon, zeker als prop. Maar we maken kans, ik hoop dat we in de poule blijven.'' De verliezer in de poule zakt een divisie; de winnaar mag zich de beste van Europa noemen.

Dat lijkt voor de leeftijdsgenoten van Meulenbeld te hoog gegrepen. Meten met de wereldtop is andere koek, zo weet de jongen uit Oudenbosch. Hij speelt nog bij de colts (onder 18) van Rugbyclub Etten-Leur, maar voor zijn ontwikkeling is het beter om te verkassen. Meulenbeld wil binnenkort een stap hogerop maken. ,,De vereniging snapt me wel. Het is voor mij ook belangrijk en de coach van Jong Oranje ziet me ook graag op een hoger niveau spelen.''