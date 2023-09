Door krakende knie kan turnster De Ruiter niet laten zien wat ze in haar mars heeft: 'Pijnlijk dat dit mij twee keer overkomt’

De strijd om de WK-tickets in het vrouwenturnen is één grote afvalrace. Vier kandidaten meldden zich op voorhand al af vóór de eerste kwalificatiewedstrijd. Die was voor Eve de Ruiter uit Teteringen al voorbij na de warming-up.

Het Topsportcentrum in Rotterdam kon de toeloop van toeschouwers zaterdag amper aan. De thuisbasis van ‘TeamNL Turnen’ stroomde vol, terwijl de gymnastiekbond weinig ruchtbaarheid had gegeven aan de eerste van twee kwalificatiewedstrijden voor vrouwen om een schifting te maken voor de WK-selectie. Een enkel berichtje op X (voorheen Twitter), meer niet. Toegang gratis.

Eve de Ruiter had de beste zitplaats. Zij volgde vanaf de vloer de verrichtingen van de nationale toppers, kon ze aanraken en deed dat ook om ze te feliciteren na een geslaagde oefening of om te troosten na een val. ,,Ik zat er met een dubbel gevoel. Ik ben blij voor alle meiden, ze hebben het goed gedaan. Het is ook leuk om ze aan te moedigen, maar liever had ik er zelf gestaan”, gaf de geblesseerde turnster na afloop toe.

Nooit knieklachten

Voor de 21-jarige Teteringse zat de selectiewedstrijd er al op, voordat die goed en wel begonnen was. ,,Bij het inturnen op vloer, aan het einde van mijn salto voorover, kraakte mijn knie. Nee, vooraf had ik geen knieklachten. Nooit gehad ook. Het voelde eerst alsof ik mijn knie overstrekt had. Dat hoeft niet heel erg te zijn, maar toen ik er bij ging zitten, voelde ik hem stijf worden.”

Pijnlijk dat dit mij twee keer achter elkaar overkomt. Dat hoort ook een beetje bij de sport, ben ik bang Eve de Ruiter (21)

Zo begon voor haar de WK-kwalificatie zoals de EK-testwedstrijd vijf maanden geleden geëindigd was. Zelfde locatie, ander kwaaltje. Toen begaf haar enkel het tijdens de vloeroefening. ,,Toen heb ik twee weken niet voluit kunnen trainen. Dat viel op zich wel mee. Daarna ben ik de moeilijkheid van mijn oefeningen gaan upgraden.”

Het resultaat van al die uren trainingsarbeid wilde de turnster van O&O Zwijndrecht zaterdag demonstreren, maar zo ver kwam het niet. ,,Ik was heel benieuwd naar vandaag, zat goed in mijn vel en was goed voorbereid. Ja, pijnlijk dat dit mij twee keer achter elkaar overkomt. Dat hoort ook een beetje bij de sport, ben ik bang.”

Olympisch teamticket

Een jaar geleden knokte ze zich verrassend in de WK-ploeg voor Liverpool in een periode dat bondscoach Jeroen Jacobs geplaagd werd door blessures en afzeggingen van turnsters. Het WK-debuut van De Ruiter krijgt voorlopig geen vervolg. Had ze vooraf gerekend op plekje in de ploeg voor Antwerpen, waar de Nederlandse vrouwen op jacht gaan naar een olympisch teamticket?

,,In deze selectiewedstrijden wil ik vooral ervaring opdoen, omdat ik die nog weinig gedaan heb op zo’n niveau. Ik wilde nieuwe dingen proberen, mijn oefeningen zaten er echt wel goed in. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren.” Over twee weken volgt een herkansing. Maar of De Ruiter dan al hersteld is? ,,Deze week voor de zekerheid maar een scan of foto laten maken. Tot dan houd ik rust.”

Monter reikte ze na afloop de medailles uit. Onder anderen aan Naomi Visser, die zich de sterkste toonde op de meerkamp ondanks een val op brug. Ook Vera van Pol (zilver) en Elze Geurts (brons, met val op vloer) stelden nadrukkelijk hun kandidatuur voor het WK. Regerend Europees kampioen Sanne Wevers bevestigde haar reputatie als balkspecialiste met een winnende score van 13.950 punten.

