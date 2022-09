Door crash kelderen voor Bob de Jong ook de kansen op een nieuwe rallytitel

hellendoorn rallyDe kans dat Bob de Jong dit jaar zijn nationale rallytitel gaat prolongeren is na de Eurol Hellendoorn Rally een stuk kleiner geworden. De klassementsleider uit Essen moest de strijd zaterdagmiddag staken na een zware crash op het einde van de negende klassementsproef. Vermoedelijk werd De Jong verrast door wat zand in een bocht vlak na de finish, waardoor zijn Hyundai i20 hard van de weg gleed en in een sloot terecht kwam. De leiding in de titelstrijd kon daardoor overgenomen worden door Hans Weijs jr die zijn Ford Fiesta achter de ongenaakbare Fransman Stéphane Lefebvre (Citroën C3) naar de tweede plaats stuurde.

,,Jammer van die crash. We zaten er tot dan toe goed bij en waren op weg naar een podiumplek", zo keek de zelf ongedeerde De Jong terug op de vijfde kampioenschapsrally van het seizoen. De Essenaar reed tot de onfortuinlijke uitglijder een degelijke wedstrijd. Op het moment van de crash lag hij stevig op de derde plaats. In de tussenstand zijn Hans Weijs jr en Jim van de Heuvel (VW Polo) hem nu voorbijgestoken. Over een maand wordt de titelstrijd in de Twente Rally definitief beslist. De Jong kan daarin de leiding alleen terugpakken als hij zelf een topresultaat neerzet en zowel Weijs als Van de Heuvel er de finish niet halen of ver achter hem eindigen.

In de strijd om de Short Rally-titel is ook Ramon van de Lindeloof zijn leidende positie verloren in Hellendoorn. De Honda Civic-rijder uit Etten-Leur gaf weliswaar slechts 1.4 seconden op zijn naaste concurrent Bart Geerdink, maar dat was voor de Peugeot-piloot genoeg om alleen aan de leiding te komen. De twee wacht in ieder geval een spannende ontknoping in de Twente Rally.

De door zijn dochter Denise genavigeerde Peter Mangnus uit Sprundel voert na een moeizaam weekeinde in zijn Talbot Sunbeam Lotus nog wel de tussenstand aan in de klasse van de historische rallywagens. ,,Het was niet helemaal onze rally dit jaar. We hadden veel problemen, maar onze naaste concurrent voor het kampioenschap (Jef van Hooft) is uitgevallen, dus bleven we gaan voor een goede positie aan de finish.”

Volledig scherm Jos Verstappen, voormalig Formule 1 coureur samen met navigator Harm van Koppen in actie tijdens de Eurol Hellendoorn Rally. © ANP

De meeste ogen in Hellendoorn waren dit jaar gericht op Jos Verstappen, die genavigeerd door Harm van Koppen uit Raamsdonksveer) met een Citroën C3 aan de start verscheen. De 'vader van’ finishte verrassend op de vierde plaats. ,,Ik kom hier volgend jaar graag terug. Maar liefst zonder proeven in het donker. Dat is niets voor iemand van mijn leeftijd....”