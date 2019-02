Dongen viert jubileum met klein NK wielrennen

Vijf keer zal het Wilhelmus weerklinken voor het gemeentehuis van Dongen in het weekend van 22 en 23 juni. Na een zware finale met de bekende kasseien van de Watertorenstraat als zwaartepunt zullen daar deze zomer de nieuwe Nederlandse nieuwelingen-meisjes, junioren-vrouwen, nieuwelingen-jongens, junioren-mannen en elite zonder contract-kampioenen gehuldigd worden.

,,Vijftig jaar Stichting Wielerbelang Dongen willen we graag op een bijzondere manier vieren", vertelt Arthur van Dongen, lid van de organiserende Stichting. ,,En dat doen we door de belangrijke jeugdcategorieën op hun wenken te bedienen met een selectief parkoers.”

Een parkoers dat voert over wegen die ook de Omloop van Midden-Brabant, de wedstrijd die de Stichting dit jaar dus voor de vijftigste keer organiseert, vaak aandeed. Na de start/finish aan de Hoge Ham, voert het via Bolkensteeg richting Klein-Dongen. Daar gaat het linksaf over de Klein Dongenseweg en vervolgens linksaf over de Wilhelminalaan. Daarna opnieuw links de Griendsteeg in en linksaf de Hogedijk op. Vervolgens slaan de renners schuin linksaf de Lage Ham in, gevolgd door een haakse bocht naar rechts de gevreesde Watertorenstraat in. Op die kasseistrook zal iedereen die een sprint wil ontlopen zijn kans moeten wagen. Vervolgens weer via de Lage Ham richting finish. De ronde is 10,2 kilometer lang.

Slagveld

,,Of er nu wind staat of niet, het wordt het altijd een slagveld", is Van Dongen tevreden. Dat is wat de ervaren organisatie dan ook als voornaamste uitgangspunt genomen heeft bij het uittekenen van de route. Is er nog extra rekening gehouden met de kansen van de renners van medeorganisator Wielervereniging De Jonge Renner?

,,Bij ons staat het wielertechnische altijd voorop. We willen een selectieve wedstrijd zien. Maar ik denk wel dat het parkoers voor Hidde van Veenendaal (uit Dongen, red.) of Bram de Kort (Van Dongens neef, red.) op het lijf geschreven is. Maar ook Nina Spapen uit Rijen of Jeremy Melis uit Dongen zullen uitkijken naar een NK op dit parkoers zo vlak bij huis.”

Dat de Stichting Wielerbelang Dongen in juni het NK organiseert wil overigens niet zeggen dat er dit jaar geen Omloop van Midden-Brabant komt. ,,Dan zou er namelijk geen vijftigste editie zijn", lacht Van Dongen. ,,Op 29 september is er gewoon een Omloop van Midden-Brabant en Ronde van Dongen. Het wordt een druk jaar - we willen rondom het NK ook nog een wielercafé organiseren. Gelukkig is het allemaal gespreid. We konden het jubileum toch niet zomaar voorbij laten gaan?”