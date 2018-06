Domper voor Van Uitert in eerste race op Le Mans

Julius van den Berg snelt naar zege in Mid­den-Bra­bant Poort Omloop

10 juni De 'snelle' won het gisteren van de 'taaie' in de finale van de Midden-Brabant Poort Omloop. Op het Mgr De Veth-plein in Gilze liet Julius van den Berg (SEG) de Brit Harry Tanfield (Eisberg Canyon) gemakkelijk achter zich. De derde plek was voor Rick van Breda (Monkey Town), de derde man in de kopgroep die in de laatste 20 kilometer tot stand kwam.