Domper voor Pleun van der Plas uit Made: verlies na shootouts in finale Euro Hockey League

Spanning, sensatie, mooie goals en shootouts waaruit uiteindelijk de beslissing moest vallen. De toeschouwers in het Wagener Stadion in Amstelveen kregen het allemaal voorgeschoteld, een jaar nadat de eerste EHL in een leeg stadion moest worden afgewerkt.

Op voorhand was HC Den Bosch de favoriet. Amsterdam kende een moeizaam verloop van het toernooi en won pas na shootouts van Club de Campo uit Madrid, de finalist van vorig jaar. In de halve finale werd Junior FC met pijn en moeite opzijgezet (1-2).

HC Den Bosch bereikte juist gemakkelijk de finale door op vrijdag het Ierse Pegasus met 9-0 te verslaan en een dag later het stugge Belgische Gantoise met 2-0 te kloppen. Na dat duel betrokken de Bossche hockeysters een hotel om daar naar de finale toe te werken.

Pleun van der Plas uit Made had ervan genoten, zei ze. ,,Het voelde goed om intern te zitten. Dat maakt je een stuk hechter. Het was onwijs leuk en fijn, maar ook intensief.” De hockeysters konden een unieke prestatie neerzetten door vier prijzen in één seizoen te winnen – en sommigen zelfs vijf omdat ze wereldkampioen waren geworden met Jong Oranje een week geleden.

HC Den Bosch kroonde zich afgelopen winter tot landskampioen in de zaal, stond in de finale van de EHL, maar maakt zich ook op voor de finale van de Gold Cup (donderdag 5 mei) en de play-offs om de landstitel. ,,We zijn dichter naar elkaar toegegroeid, maar blijkbaar niet dicht genoeg”, luidde de conclusie van een balende Van der Plas.

Acht goals Matla

Toch kwam HC Den Bosch al in de vijfde minuut op voorsprong via Frédérique Matla. De thuisploeg domineerde, maar bouwde de voorsprong niet uit. In het tweede kwart kregen de Bossche hockeysters het zwaar. Dat leidde tot de gelijkmaker van Filiz Tuzgöl: 1-1.

Uit het niets zette Matla met haar achtste toernooitreffer HC Den Bosch weer op voorsprong, opnieuw toonde Amsterdam veerkracht via Fay van der Elst: 2-2. De spanning bouwde zich op en de finale bereikte met de shootouts het kookpunt. Van Geffen, Lidewij Welten en Noor Omrani misten, waarna HC Den Bosch teleurgesteld afdroop.

Hard oordeel

Van der Plas duidde waarom het misging tegen Amsterdam. De 27-jarige middenvelder was hard in haar oordeel. ,,Ik denk dat we onszelf in de spiegel moeten aankijken en moeten zoeken naar het probleem en de oplossing”, zei ze met een zilveren medaille om haar nek. Die kon haar gestolen worden. ,,We hebben het zelf weggegeven en moeten beter hockeyen. Dat is denk ik de conclusie, want wij willen de besten zijn en ik denk niet dat we dat zijn geweest tegen Amsterdam.”

De club heeft nog twee prijzen in het vizier en dat is waarop wordt ingezet. Maar een achttiende Europese titel zat er niet in. Coach Dijkstra zag een prachtige finale, maar hoopte uiteraard op meer. ,,Dit duurt wel een paar dagen om te verwerken.”

Scoreverloop: 5. Matla 1-0, 18. Tuzgöl 1-1, 25. Matla 2-1, 41. Van der Elst 2-2.

Kader Floris Wortelboer en Teun Beins uit Teteringen prolongeerden voor het eerst in de historie de titel in de Euro Hockey League. Met Bloemendaal wonnen zij met ruime cijfers van Rot Weiss Köln: 0-4. De verdedigers beleefden een prachtige week, zeiden ze na de gewonnen finale. Op woensdag betrokken zij een hotel om zo naar elkaar toe en in het toernooi te groeien. Beins kwam afgelopen zomer over van Oranje-Rood en won zijn allereerste EHL. Wortelboer won het belangrijkste clubtoernooi van Europa al drie keer met Bloemendaal, in 2018 en 2021. ,,Dit hadden wij natuurlijk niet gedacht”, glunderde Wortelboer. Beins: ,,Ik ben echt heel trots op het team.”