D’n Bras: Groot renner en groot smokkelaar

in de verlenging Fijngevoe­lig sleutelen aan atleten: ‘Swingers moet je niet laten rammen’

27 juni De gereedschapskist van de coach en trainer raakt steeds voller. ActionType en NeuroTracker zijn twee in opkomst zijnde instrumenten om nog verder te kunnen sleutelen aan atleten. Een kijkje in de wereld van de steeds complexere wordende wereld van de details die het verschil moeten maken. ‘Maar talent is gelukkig nog steeds het allerbelangrijkste’, verzekert sprintcoach Erwin Mortier.