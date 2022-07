Direct spanning in GTC Rally: Weijs jr leidt voor De Jong

gtc rallyOnder grote publieke belangstelling is in Achtmaal de GTC Rally van start gegaan. Titelverdediger en local hero Bob de Jong reed zijn Hyundai i20 in de autosportarena van het grensdorp als eerst van het startpodium. Op de eerste klassementsproef, van Klein-Zundert naar Rijsbergen, ging het gas er direct vol op. Hans Weijs jr won in zijn Ford Fiesta de eerste klassementsproef, nipt voor Bob de Jong.