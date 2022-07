Direct spanning in GTC Rally: Weijs jr leidt na eerste ronde voor de gebroeders Van den Heuvel en De Jong

Bokskampi­oen Luuk Elzinga vindt zijn vuur terug in Antwerpen: ‘Vertrouwen in mijn lichaam en geest is terug’

,,Na de eerste ronde wist ik het eigenlijk al: niet tegen gekke stoten aanlopen, geen gekke dingen doen en de wedstrijd easy going uitboksen.” En zo gedacht, zo gedaan; na drie ronden te hebben gedomineerd was de jury unaniem en mag de Steenbergse Luuk Elzinga (21) zich weer Nederlands kampioen in het Elite A-veld onder de 60 kilo noemen. ,,Deze prijs heeft me het vertrouwen in lichaam en geest teruggegeven.”

9:36