Dick Jaspers uitgeschakeld op WK driebanden

hockey Et­ten-Leur winterkam­pi­oen na zege tegen Zoetermeer, ook Zwart-Wit als koploper winterstop in

25 november De hockeyers van Etten-Leur hebben thuis tegen nummer twee Zoetermeer in de slotfase met 3-1 weten te winnen. Daardoor gaan ze als ‘Herbstmeister’ de winterstop in. Een forse thuisnederlaag van het sterk verjongde Breda, 1-5 tegen directe concurrent Naarden, betekende dat de ploeg als elfde de winterstop in gaat. In diezelfde klasse won Zwart-Wit overtuigend in Bussum waardoor de ploeg, net als Etten-Leur, als koploper de tweede seizoenshelft begint in 2020. Bij de vrouwen zijn Push (Overgangsklasse A) en Warande (Eerste klasse B) minstens tot 8 maart koploper.