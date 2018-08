Dick Jaspers strijdt in finale in New York om hoogste prijzengeld ooit

Pieter Braun uit Terheijden sluit tienkamp op EK af als zevende

8 augustus BERLIJN- Pieter Braun is bij de EK atletiek als zevende geëindigd op de tienkamp. Dat was dezelfde klassering als twee jaar geleden in Amsterdam. De 25-jarige atleet uit Terheijden vergooide woensdag bij het polsstokhoogspringen de kans om nog voor een medaille in aanmerking te komen. Hij liet veel punten liggen met een hoogte van 4,60 meter.