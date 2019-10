Dick Jaspers strandt in kwartfinale wereldbeker Veghel

video Na het VOC-plein wacht de kooi voor MMA-vech­ter Pieter Buist in Jakarta: ‘Vrijdag is het game time’

24 oktober Pieter Buist (31) oogt relaxed in aanloop naar zijn gevecht voor ONE Championship in Jakarta. Hij bezocht het VOC-plein, at nog wat in het Batavia-café, maar is inmiddels volledig gefocust op zijn gevecht van vrijdag tegen Tony Caruso. ,,Vrijdag is het game time”, grijnst de Bredase MMA-vechter.