Dick Jaspers stelt orde op zaken en is weer in de race voor zijn 22ste nationale titel

Dick Jaspers uit Sint Willebrord heeft orde op zaken gesteld bij het NK driebanden in Berlicum. De nummer één van de wereld maakte in zijn tweede partij in de poulefase van de masters in drie sets (10-5, 10-7 en 10-3) korte metten met Kay de Zwart uit Roosendaal.

In de tweede ronde speelden de winnaars en verliezers uit de eerste ronde tegen elkaar. Omdat Jaspers woensdag verrassend in vijf sets van Frans van Schaik verloor, stond hij tijdens zijn tweede partij verrassend aan de biljarttafel voor de verliezers.

,,Van Schaik heeft dat duel woensdag voor de poorten van de hel weggesleept”, blikt Jaspers terug op zijn verrassende nederlaag deze week. ,,Het was ook een kwestie van een beetje pech hebben. Voor mij best een ijskoude douche. Hoe belangrijk ik die eventuele 22ste nationale titel vind? Ik ben sportman. Dan wil je ook winnen als je aan een toernooi zoals dit meedoet. We spelen in sets van tien caramboles. Dat is spannend voor het publiek, maar je kunt hier ook punten voor de wereldranking pakken. Misschien moeten we de opzet van de Masters na dit toernooi een keer tegen het licht houden. Hoe en wat? Daar ga ik nu niet verder op in. Ik ben namelijk bezig met een toernooi, maar heb daar best wel wat ideeën over.”

Tegenstander Kay de Zwart uit Roosendaal is door de forse nederlaag in zijn poule uitgeschakeld. ,,Ik heb best kansen gehad, maar het laten liggen”, analyseert hij achteraf. ,,Ik had na de onverwachte nederlaag van Jaspers deze week mijn kansen moeten pakken. Dat heb ik helaas niet gedaan. Ik wil vrijdag mijn laatste poule-wedstrijd tegen Van Schaik winnen. Elke wedstrijd is anders hè.”

Enige Brabantse duel

Jaspers contra De Zwart was donderdag de enige Brabantse partij van het NK. Aan de Masters met de 16 beste nationale biljarters van ons land na een circuit van drie Grand Prix-wedstrijden doen maar liefst zeven drieband-biljarters uit onze provincie mee.

Adrie Demming, ook uit Roosendaal, verloor donderdag ook zijn tweede partij bij de Masters. Hij werd zoals plaatsgenoot De Zwart uitgeschakeld voor een plek in de kwartfinales die zaterdag in het Benelux-theater in Berlicum worden afgewerkt. Jean Paul de Bruijn uit Hulst, die zijn nationale titel in Berlicum verdedigt, won in vijf sets met 3 tegen 2. De biljarter uit Roosendaal kwam zelfs met twee keer 10 tegen 3 dus 2 - 0 in sets voor en leek daarna de zege door te drukken. In de derde set stokte de score. De Bruijn vocht zich carambole na carambole terug in de wedstrijd en dus in het toernooi.

,,Zo ging het gisteren tegen Joey de Kok uit Zeeland ook”, aldus Demming. ,,Je komt in een soort van flow, lijkt de tafel een beetje te begrijpen, maar op een of andere manier ga ik toch ballen missen. Jammer, je maakt het tot twee keer toe niet af. Ik heb veel voor dit NK getraind. Misschien was ik hier en daar wat te gehaast. Ik hoop dat ik het toernooi vrijdag toch nog een beetje goed kan afsluiten.”

Vanavond (donderdagavond) komen onder andere Barry van Beers uit Rijsbergen, Jack Wijnen uit Dongen, Jerry Hermans uit Oosterhout en Jean van Erp uit Heeswijk-Dinther nog in actie.