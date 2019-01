Dick Jaspers pakt twintigste nationale titel

Jaspers schoot uit de startblokken met een serie van vijf van acquite, maar na vijf beurten had Van Erp dankzij een serie van zeven caramboles een kleine voorsprong: 9-11. Vlak voor de korte pauze sloeg Jaspers een kloofje in zijn voordeel: 23-18. Maar de partij kantelde. Van Erp kwam met 25-31 voor te staan, met 27-33. De finish kwam in zicht. Maar toen hervond Jaspers zijn ritme: 33-33. En hij was als eerste bij de meet: 40-35 in 26 beurten. Maar Van Erp had de nabeurt nog. Eén raak, twee raak, drie raak.... 40-38 dus en nog twee caramboles om een verlenging uit het vuur te slepen. Maar dan gaat het mis. Op millimeters. Jaspers gooit opgelucht zijn handen de lucht in. Hij heeft zijn twintigste Nederlandse titel te pakken.