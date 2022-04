Dick Jaspers pakt ook in Las Vegas de jackpot

Na zijn overwinning in Ankara in februari was Jaspers nu de sterkste in Las Vegas. Met het WK eind vorig jaar in Sharm-el-Sheikh heeft Jaspers daarmee de drie laatste grote driebandentoernooien gewonnen.

Oké, tussendoor vloog Jaspers er met zijn partner Raimond Burgman vroegtijdig uit op het WK voor landenteams in het Duitse Viersen, maar de 56-jarige Willebrorder is ook meer iemand van de individuele toernooien.

Sterker nog, Jaspers vindt biljarten vooral individuele sport, heeft hij zelf al vaker laten weten. Dat brengt het beste in hem naar boven, liet hij ook in Las Vegas weer zien. In de finale tegen de Egyptenaar Sameh Sidhom kwam hij zaterdagavond plaatselijke tijd maar weer eens op achterstand, om zich daarna terug te knokken en te winnen. Zoals hij dat ook in februari in Ankara deed.

Na acht beurten keek Jaspers in het Rio All Suite hotel and Casino in de Amerikaanse gokstad tegen een achterstand van 13-3 aan tegen Sidhom. De Willebrorder opende zowaar met zeven missers in die eerste acht beurten. Maar in de elfde beurt pakte hij met een serie van 9 de leiding (15-14), waarna hij stukje bij beetje verder uitliep. Met 50-43 trok hij in 30 beurten uiteindelijk aan het langste eind.

Quote Het was af en toe goed, maar soms ook wat minder Dick Jaspers (56), Wereldkampioen driebanden

Een opluchting voor Jaspers, die twee keer eerder de finale in Las Vegas speelde en verloor: in 2001 tegen Torbjörn Blomdahl en in 2003 tegen Semih Sayginer. Over zijn toernooi van de voorbije dagen was hij matig tevreden. ,,Het was af en toe goed, maar soms ook wat minder”, zei de zelfkritische Willebrorder.

Zo kwam hij in zijn achtste finale tegen de Turk Murat Naci Coklu met 48-42 achter, maar won hij door een serie van 8 in de 36ste beurt: 50-48. Daarna won Jaspers in de kwartfinales van de Italiaan Marco Zanetti (50-17 in 17 beurten) en in de halve finales van de Zuid-Koreaan Heang Jik-Kim (50-31 in 26 beurten).

Door zijn toernooiwinst in Las Vegas, de 27ste World Cup-zege uit zijn loopbaan, verstevigt Jaspers zijn leidende positie op de wereldranglijst. Het volgende wereldbekertoernooi is eind mei in Ho Chi Minh Stad.