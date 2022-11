Dick Jaspers pakt naast zijn zesde wereldtitel in Zuid-Korea

Indruk

Jaspers maakte de afgelopen dagen in het Koreaanse Donghae City wel indruk in zijn jacht op de zesde wereldtitel. Hij opende het toernooi woensdag nog matig met een remise tegen de Vietnamees Tran Thanh Tu Nguyen (40-40 in 23 beurten). Maar een dag later veegde hij de in zijn tweede groepswedstrijd de vloer aan met de Fransman Gwendal Marechal: 40-12 in 11 beurten.

Met overwinningen op Nguyen (50-34 in 35 beurten in een tweede confrontatie tussen de twee spelers), de Zuid-Koreaan Myung Woo Cho (50-36 in 23 beurten) en Marco Zanetti (50-43 in 37 beurten) bereikte Jaspers vervolgens de halve finale. Vooral zijn partij tegen Zanetti mocht er weer zijn. Jaspers liep aanvankelijk uit naar 22-6, maar zag de flamboyante Italiaan terugkomen tot 24-21. Die beklaagde zich vervolgens over een punt van Jaspers, waarbij de Willebrorder volgens hem maar twee banden had geraakt, en beet uiteindelijk met 50-43 in het stof.