Dick Jaspers op herhaling in Zundert

NK Veldrijden Een cyclocross in Rucphen, 'De mensen zeiden: waar begin je aan’

28 december De Binnentuin in Rucphen is op 11 en 12 januari het strijdtoneel van het NK veldrijden. In deze serie tellen we af richting die titelstrijd, nu nog 15 dagen. Vandaag: Giel van Ginneken (75), de bedenker.