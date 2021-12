Dick Jaspers naar laatste zestien bij World Cup driebanden in Egypte

Eredivi­siedroom begint langzaam een nachtmer­rie te worden voor Yeti's Breda

BREDA - De blijdschap was groot toen Yeti's Breda zich in november wist te plaatsen voor de eredivisie, maar de droom op het hoogste niveau in Nederland te ijshockeyen is tot dusverre nog een grote teleurstelling. Nederlagen, corona en de nieuwe maatregelen zijn de grote spelbrekers. ,,Het is ontzettend zuur allemaal.”

29 november