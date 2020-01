Dick Jaspers naar kwartfinales bij Masters driebanden

Dick Jaspers heeft zich vrijdagavond als eerste geplaatst voor de kwartfinales van de Masters driebanden in Berlicum. De titelverdediger uit Sint Willebrord won in zijn tweede poulewedstrijd met 40-29 in 20 beurten van Jack Wijnen uit Dongen.

Donderdag had Jaspers zijn eerste wedstrijd (40-23) in 15 beurten tegen Frans van Schaik) ook al gewonnen. Tegen Wijnen nam Jaspers aanvankelijk een ruime voorsprong, maar met onder meer een serie van 8 knokte de 57-jarige Dongenaar verrassend terug. Na 14 beurten stond het 26-22 en na 15 beurten 30-26. ,,En toen miste ik een relatief simpele driehoek om mijn 27ste punt te maken en echt aan te haken”, baalde Wijnen achteraf.

,,Ik heb gewonnen en ben door. Dat is het belangrijkste”, reageerde Jaspers. ,,Het was een rare wedstrijd. Ik haal een moyenne van twee, dat is goed, maar mijn hoogste serie was slechts vier”, aldus de 54-jarige wereldranglijstaanvoerder.

Kans

Wijnen maakt ook nog kans om de kwartfinales te halen. De Dongenaar moet dan zaterdag in zijn laatste poulewedstrijd van Frans van Schaik winnen. Die bleef gisteren met 40-34 in 43 beurten de baas over Roland Uijtdewillegen en heeft daardoor ook nog kans, als hij van Wijnen wint.

Voor Uijtdewillegen is het toernooi na zaterdag voorbij. De oud-Heerlenaar speelt nog tegen Jaspers in de laatste partij van poule A die nergens meer om gaat. Jaspers is al door, Uijtdewillegen is al uitgeschakeld.

Barry van Beers