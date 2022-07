Dick Jaspers in finale Wereldspelen na winst op Eddy Merckx

Jaspers raast tot dusver op indrukwekkende wijze door het toernooi Birmingham, in de zuidelijke staat Alabama. In zijn eerste partij zette hij de Amerikaan Pedro Piedrabuena opzij in 16 beurten: 40-11. Vrijdag rekende hij in de kwartfinales af met de Zweed Torbjörn Blomdahl: 40-19 in 24 beurten.

De Willebrordse wereldranglijstaanvoerder is nu nog één overwinning af van zijn tweede gouden plak op de Wereldspelen. Hij won het toernooi eerder in Taiwan in 2009. In 2001 in het Japanse Akita en in 2005 in Duisburg greep hij de zilveren medaille. In Birmingham stuit Jaspers zondag in de finale op de Colombiaan José Juan Garcia.