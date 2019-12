Dick Jaspers grijpt zijn zesde wereldbeker

De finale van het afsluitende toernooi in Egypte won hij niet, maar Dick Jaspers werd zaterdag wel voor de zesde keer in zijn biljartloopbaan eindwinnaar van de cyclus om de wereldbeker driebanden.

Zijn tweede plaats in Sharm-el-Sheikh volstond voor de 54-jarige Willebrorder om op de slotdag van de vierde naar de eerste plek te stijgen in het wereldbekerklassement. ,,Dit is een van de moeilijkste prijzen om te winnen. Ik beschouw dat als het een absolute topprestatie om de meest constante speler te zijn in dit biljartjaar”, reageerde Jaspers verheugd.

Marco Zanetti

De Willebrorder, die ook de wereldranglijst driebanden aanvoert, verloor in de finale in Sharm-el-Sheikh van Marco Zanetti: 40-29 in 14 beurten. De Italiaan vormde in het klassement echter geen bedreiging meer voor Jaspers.

De Nederlander was naar Egypte afgereisd als nummer vier in het tussenklassement om de wereldbeker. Maar de drie spelers die voor hem stonden (Eddy Merckx, Tayfun Tasdemir en Heang Jik-Kim) vlogen aan de Rode Zee allemaal vroegtijdig uit het toernooi.

Porto

Toen Jaspers zaterdag in de halve finale van de Duitser Martin Horn won (40-25 in 24 beurten) wist hij zich al verzekerd van de zesde wereldbeker uit zijn loopbaan. Zijn verlies in de finale deed er daarna niet meer toe. Jaspers won de wereldbeker eerder in 1997, 1999, 2008, 2010 en 2016.