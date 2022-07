Dick Jaspers grijpt ook goud op de Wereldspelen

Hij had al vijf wereldtitels, vijf Europese titels en 21 Nederlandse titels in het driebanden op zak. Zondag breidde Dick Jaspers zijn verzameling uit met een tweede gouden plak op de Wereldspelen.

Olympische Spelen? Die zijn er niet voor biljarters. Maar de afgelopen dagen in Birmingham, in de Amerikaanse staat Alabama, kreeg Dick Jaspers volgens eigen zeggen toch een ‘olympisch gevoel’. Logisch, want de Wereldspelen, die daar gehouden werden, zijn voor niet-olympische sporten het equivalent van de Olympische Spelen.

En als er een titel te winnen is op een groot toernooi, dan is Jaspers op z'n best. Zeker op deze Wereldspelen, omdat de inmiddels 56-jarige Willebrorder bij dat evenement nog ‘maar’ een keer eerder goud won: in 2009 in Taiwan.

Daarvoor verloor Jaspers twee keer op rij in de finale van Daniel Sanchez (in 2001 en 2005) en vloog hij vroegtijdig uit het toernooi in 2013 en 2017. Maar de afgelopen dagen kwam in het zuiden van de Verenigde Staten het killerinstinct bij Jaspers weer naar boven.

Quote Titels, daar speel ik voor Dick Jaspers (56), Aanvoerder wereldranglijst driebanden

Eerst zette hij de Amerikaan Pedro Piedrabuena aan de kant: 40-11 in 16 beurten: 40-11. Daarna rekende hij vrijdag in de kwartfinales af met zesvoudig wereldkampioen Torbjörn Blomdahl uit Zweden: 40-19 in 24 beurten.

En zaterdag in de halve finale denderde Jaspers over de Belg Eddy Merckx heen: 40-16 in 14 beurten. Zondag in de finale wachtte de Colombiaan José Juan Garcia. Allesbehalve een makkie, wist de Willebrordse wereldranglijstaanvoerder. ,,Ik heb eerder van hem verloren in de poule van de World Cup in Ankara”, waarschuwde hij vooraf.

Daar was nu geen sprake van. In minder dan een uur tijd was Jaspers klaar met zijn Zuid-Amerikaanse tegenstander: 40-18 in 13 beurten. Met vreugde begroette hij de tweede gouden plak op de Wereldspelen in zijn biljartloopbaan. ,,Titels, daar speel ik voor”, zei hij eerder. Zijn indrukwekkende palmares levert daarvan inmiddels het indrukwekkende bewijs.