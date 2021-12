Dick Jaspers grijpt naast de hoofdprijs in Egypte

rentree Groenen­daal is terug in het veldrijden: ‘Ik bemoei me graag overal mee’

Richard Groenendaal wilde vijf jaar geleden ‘wat anders gaan doen’. Nu is hij weer terug in het veldrijden. Bij Pauwels Sauzen is hij onder meer de ploegleider van Eli Iserbyt, de man die zondag diens EK-titel verdedigt. ,,Ik moet vooral de rust bewaren in een super emotionele omgeving.”

7 november