Dick Jaspers gered door een tweede stok ‘diep in mijn neus’

NK driebandenDick Jaspers had na een positieve coronatest op vrijdag alle hoop op een volgende nationale driebandentitel al opgegeven. Dankzij twee afgelegde negatieve tests in de herkansing mocht de Willebrorder zondagmorgen toch nog van aquit gaan voor titel nummer 22. Hij deed dat voortvarend.

Van de invoering van tijdklok tot het spelen in steeds kortere setjes, alles wist Dick Jaspers de afgelopen 35 jaar te overleven in de wereld van het driebanden. Geconfronteerd met een positieve coronatest aan de vooravond van het NK driebanden (Jumbo Masters) zakte de grond echter even weg onder de voeten van de zich lichamelijk kiplekker voelende Willebrorder. ,,Ik dacht het is voorbij.”

Toen hij zich vrijdag meldde voor de verplichte hertest, liet Jaspers ‘eerlijk gezegd’ weten ‘weinig hoop’ te hebben op een ander resultaat. ,,Dat stokjes werd nog langer en dieper in mijn neus geduwd.” Tot zijn grote vreugde kreeg hij nu wel te horen dat hij ‘negatief’ was. ,,Dus heb ik zaterdagmorgen toch maar vlug de koffers gepakt en ben naar Berlicum gereden.”

Daar wachtte hem een laatste coronahobbel, de sneltest. Ook die viel negatief uit. ,,De mevrouw van de test vertelde me dat het wel eens voorkomt dat iemand een fout maakt bij het verwerken van de tests. Een kwestie van één keer in de duizenden keren een verkeerde knop aanslaan”, vertelde Jaspers opgelucht. ,,Daar houd ik het dan maar op. Ik heb geen klachten. Ik mijd zoveel mogelijk contact met andere mensen en ik heb ook nog geen corona gehad.” Een zogenaamde doorleefde besmetting kan immers leidde tot een vals positieve uitslag.

Quote Na al het gedoe en consterna­tie in de aanloop naar dit NK is dit een mooie opsteker Dick Jaspers

Echt negatief

Niet alleen Jaspers was opgelucht. Ook organisator Ad Smout slaakte een zucht van verlichting. ,Wat wil je. Jaspers is de nummer 1 van de wereld. Die wil je er bij hebben op het NK.” Hij verzekert dat de Willebrorder na de eerste positieve test (op donderdag) echt twee negatieve resultaten heeft afgeleverd. ,,Ik weet hoe mensen kunnen denken, maar juist qua corona pakken we hier alles heel serieus aan.”

Jaspers moest in zijn eerste partij direct aantreden tegen vijfvoudig kampioen Raymond Burgman. ,,Dat had ook de finale kunnen zijn”, weet de titelverdediger. In vier sets (3-1) rekende Jaspers af met zijn tegenstander. ,,Na al het gedoe en consternatie in de aanloop naar dit NK is dit een mooie opsteker. Maar ik ben vooral blij dat ik gewoon weer bij ben.”

Alle zestien deelnemers werkten zondag hun eerste poulewedstrijd af. De grootste verrassing was de nederlaag van Harrie van de Ven (Bergeijk) tegen Frans van Schaik. Jean van Erp (Heeswijk - Dinther) versloeg Huub Wilkowski (Sint Michielsgestel) met 3-0. In de West-Brabantse poule klopte Kay de Zwart (Sprundel) Ludo Kools (Hoogerheide) met 3-0. Barry van Beers (Rijsbergen) zette Dave Christianen aan de kant: 3-1. Een nederland was er voor Jack van Peer (Berkel-Enschot) in zijn duel met Martien van der Spoel.