Dick Jaspers gaat in 2022 onverstoorbaar door, waar hij in 2021 gebleven was: met winnen dus

Vijf wereldtitels, vijf Europese titels, zes eindzeges in de World Cup, 21 Nederlandse titels. En sinds zondag 26 overwinningen in World Cuptoernooien.

Dick Jaspers gaat dit jaar door waar hij vorig jaar gebleven was. Met het winnen van aansprekende driebandentitels. Zondag pakte de 56-jarige biljarter uit Sint Willebrord in de Turkse hoofdstad Ankara het eerste World Cuptoernooi van 2022 mee.

Al ging dat een stuk minder simpel dan bovenstaande uitleg doet vermoeden. Jaspers moest de eindwinst in Ankara als een volleerd ontsnappingskunstenaar voor de poorten van de hel wegslepen.

Moeizame groepsfase

Dat begon al in de groepsfase waarin hij in zijn tweede partij verrassend verloor van de Colombiaan Juan Jose Garcia. Omdat Jaspers wel zijn andere twee groepswedstrijden won (van de Spanjaard Antonio Montes en op het nippertje van de Zuid-Koreaan Myung Woo Cho (40-38 in 28 beurten), ging hij achter Garcia als nummer twee mee naar de knock-out-fase.

Daar zette Jaspers eerst de Belg Peter Ceulemans opzij (50-13 in 20 beurten), waarna hij in de kwartfinale op de Zuid-Koreaan Haeng Jik Kim stuitte. De Aziaat legde hem het vuur aan de schenen, maar Jaspers ontsnapte met 50-49 in 28 beurten.

Quote Ik denk dat Jaspers beter met de druk om kan gaan dan zijn tegenstan­ders. En dan heeft hij ook nog iets meer geluk” Marco Zanetti, Verliezer in de halve finale

Nog gekker werd het in de halve finale tegen Marco Zanetti. De Italiaan kwam met 48-42 voor, leek de finaleplek binnen te hebben, maar Jaspers kwam toch nog langszij: opnieuw 50-49 in 37 beurten, nadat Zanetti twee matchballen gemist had. ,,Ik denk dat Jaspers beter met de druk om kan gaan dan zijn tegenstanders. En dan heeft hij ook nog iets meer geluk”, zei de Italiaan.

In de finale maakte Jaspers het koelbloedig af tegen de Vietnamees Quyet Chien Tran: 50-23 in 19 beurten. Met zijn overwinning zette de Willebrorder de kroon op een toernooi, waarin de Brabantse deelnemers verrassend goed voor de dag kwamen.

Jean van Erp en Barry van Beers

Jean van Erp en Barry van Beers verrasten in Ankara door de kwalificaties te overleven en het hoofdtoernooi te halen. Van Erp deed dat onder meer met een sensationele overwinning op ex-wereldkampioen Sung-Won Choi uit Zuid-Korea: 40-29 in 20 beurten. De biljarter uit Heeswijk-Dinther sneuvelde daarna in de groepsfase van het hoofdtoernooi.

Daar vond ook Barry van Beers zijn Waterloo, ondanks een razend knappe overwinning op de Turkse topper Murat Naci Coklu: 40-14 in 16 beurten. De Rijsbergenaar verloor uiteindelijk van de Zweed Michael Nilsson: 40-28 in 28 beurten.

