Dick Jaspers bij World Cup Veghel in de kwartfinale, waar hij bij de vorige editie strandde

Jaspers versloeg in de 1/8ste finales de Koreaan Sung Won Choi met 50-21 in 18 beurten. Opnieuw een uitstekend moyenne dus voor de favoriet in Veghel. In de kwartfinale moet de Willebrordse nummer 1 van de wereldranglijst zich zien te ontdoen van de Spaanse routinier Daniel Sanchez, die in een thriller van de Turk Semih Sayginer won: 50-49 in 38 beurten. Aangezien er zonder nabeurt wordt gespeeld, had Sayginer het nakijken.