Dick Jaspers bekroont ijzersterk jaar met kersttitel in Zundert

Dick Jaspers heeft het kersttoernooi driebanden in Zundert op zijn naam gebracht. De zege in deze ‘thuiswedstrijd’ is voor de Willebrorder de kroon op een bijzonder succesvol 2018.

Jaspers keerde voor het eerst sinds 2001 terug op het kersttoernooi in biljartcentrum Den Hoek en deed dat in stijl. In de finale was hij zondag met 6-3 te sterk voor de Belgische wereldbekerwinnaar Frédéric Caudron, de huidige nummer twee van de wereldranglijst.

Behalve Jaspers en Caudron waren ook de Belgische toppers Eddy Merckx, Eddy Leppens, Roland Forthomme en Peter Ceulemans en de regionale spelers Gerwin Valentijn (Sint Willebrord) en Barry van Beers (Rijsbergen) present in Zundert.

Goede moment

Voor de organisatie kwam de rentree van Jaspers precies op het goede moment. De 53-jarige driebander werd dit jaar voor de vierde keer wereldkampioen, vestigde het wereldrecord kortste partij, steeg naar de eerste plaats op de wereldranglijst en verdiende onlangs een plaats op de longlist voor de verkiezing van nationaal Sportman van het Jaar.

Jaspers verloor de afgelopen dagen in Zundert geen enkele partij. Hij versloeg in zijn poulewedstrijden achtereenvolgens Ceulemans (4-0), Merckx (4-3) en Valentijn (4-2). In de halve finale rekende hij zaterdag op indrukwekkende wijze af met Forthomme: 5-0.

Finale

In de finale kwam hij met 0-2 en 2-3 achter tegen Caudron, maar stoomde hij daarna door na een 6-3-overwinning. ,,Het liep in de eerste sets was stroef, maar daarna heb ik een heel goede finale gespeeld", vond hij zelf.