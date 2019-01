Dick Jaspers aast op twintigste nationale titel op NK driebanden: 'Weinig prijzengeld, wel echte show'

Met zes Brabanders en twee regerend wereldkampioenen begint vandaag het NK driebanden in Berlicum. En met opkomstmuziek en lichtshows. Good old Dick Jaspers heeft er zin in.

Natuurlijk is Dick Jaspers erbij als de Masters driebanden (lees: het NK) vandaag van start gaat in Berlicum. Ook al is hij dan niet tevreden over het prijzengeld. Voor de winnaar, normaal gesproken Jaspers, ligt zondag 3000 euro klaar. ,,Daar had ik eerder gezegd wel wat meer van verwacht", aldus de topbiljarter uit Sint Willebrord. ,,Maar ja, zelfs als het nóg minder was geweest dan had ik meegedaan. Die titel vind ik belangrijk, er zijn punten voor de wereldranking te verdienen en ze hebben daar de afgelopen jaren in Berlicum iets moois neergezet. Het is echt een biljartshow geworden, met onder meer voor elke spelers aparte opkomstmuziek. Er komen ook heel veel mensen kijken. Daar mag en wil ik niet ontbreken."

De inmiddels 53-jarige Jaspers beleefde in 2018 een topjaar. Hij werd voor de vierde keer wereldkampioen, won twee wereldbekerwedstrijden en staat op de eerste plaats op de wereldranglijst. Bovendien verbrak hij twee wereldrecords, onder meer die van de kortste partij over 40 caramboles. Daar had hij slechts vier beurten voor nodig (onder meer met een serie van 22). Als alles goed gaat de komende dagen, dan kan Jaspers zondag zijn twintigste nationale titel op zijn palmares bijschrijven.

,,Ja, ik ben natuurlijk de favoriet, maar het is niet zo dat ik dit toernooi wel eventjes win", kijkt de West-Brabander vooruit. Hij ziet in Raimond Burgman en Glenn Hofman zijn grootste concurrenten. ,,Raimond heeft enorm veel ervaring en kan heel goed defensief spelen. Dat is altijd uitkijken. Glenn heeft al twee keer de finale gehaald en steekt veel tijd in het biljarten. Tegen dat soort jongens kan ik me weinig fouten permitteren. Zij zijn in staat dat af te straffen."

Behalve Jaspers doet er nog een wereldkampioen mee aan de Masters. Thérèse Klompenhouwer (36) uit Nijkerk is de beste vrouw ter wereld bij het driebanden. Jaspers heeft respect voor haar. ,,Ze heeft zich gewoon via de kwalificatietoernooien geplaatst, dus ze verdient het om hier te staan."

Dat is anders dan bij het WK darts, waar sowieso twee vrouwen werden toegelaten die zich via kwalificatietoernooien met alleen vrouwen konden plaatsen. ,,En Thérèse heeft de afgelopen jaren ook weleens van mannen gewonnen die aan deze Masters meedoen, dus het is opletten geblazen voor iedereen. Ook voor mij, al heb ik in de keer of twaalf dat ik tegen haar heb gespeeld nooit van haar verloren."