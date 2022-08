Deze jonge Brabantse judoka wint alles wat er te winnen valt: wereldtitel moet kers op de taart worden

Trots en blij was Wandel (16) met haar gouden plak op de Europese Jeugd Olympisch Festival. ,,Maar”, zegt ze er meteen bij: ,,Het EK en WK zijn wel toernooien met nog meer prestige. Daarom kijk ik enorm uit naar het WK. Tijdens de EJOF hadden sommige landen niet hun beste judoka’s gestuurd, maar dat zal tijdens het WK wél zo zijn.”

Het doel mag duidelijk zijn: Wandel wil ook het WK, dat volgende week woensdag wordt gehouden in Sarajevo, winnen en zo drie grote jeugdtoernooien op een rij pakken. De talentvolle tiener begon dik tien jaar geleden met judo. Niet door iemand uit haar familie, maar door klasgenoten. ,,In mijn familie hebben wel wat mensen aan judo gedaan, maar niet op een écht hoog niveau. Veel klasgenoten van mij zaten op judo en dat wilde ik eigenlijk ook gaan proberen.”

Quote Ik train zeven dagen per week. Alles om beter en sterker te worden Vera Wandel, winnares EJOF

Zo gezegd, zo gedaan. Wandel ontdekte al snel dat ze de vechtsport ontzettend leuk vond. En niet onbelangrijk: ze beschikte ook nog eens over de nodige dosis talent. ,,Of ik een natuurtalent ben?”, vraagt ze enigszins met een zenuwachtige lach. ,,Dat mogen andere mensen zeggen, maar zoiets zeg ik niet over mezelf. Ik vind judo gewoon heel leuk en ik wil degene die tegenover me staat dolgraag verslaan. Daar draait het voor mij om.”

7 dagen per week trainen

En om telkens maar weer succesvol te zijn en beter te worden, traint Wandel veel. Heel veel. Zeven dagen per week staat haar leven in het teken van judo. Nu helemaal, aangezien ze dit schooljaar haar havo heeft afgerond. ,,Ik ga nu een tussenjaar in en dus kan de focus volledig op het judoën”, zegt ze. En wat houdt dat dan in? ,,Ik train zeven dagen per week. Drie keer ga ik naar mijn judoclub in Berlicum, één keer train ik op Papendal en één keer train ik bij het regioteam. Verder doe ik de overige twee dagen van de week aan hardlopen en krachttraining. Alles om beter en sterker te worden.”

Grote droom

Mocht Wandel over een paar jaar de overstap maken naar de senioren, dan is meedoen aan een EK of WK nog steeds heel mooi. Maar de échte grote droom is deelname aan de Olympische Spelen. Parijs over twee jaar komt nog te vroeg voor de jonge inwoonster van Geertruidenberg, maar stiekem kijkt ze alvast verder vooruit naar 2028. ,,Over twee jaar ben ik net achttien, dan is het nog totaal niet realistisch. In die zin focus ik me op de Spelen daarna. Maar goed, dat is nog zes jaar en dat is nog heel lang. Ik bekijk het stap voor stap en wil nu vooral goed presteren op het WK.”

Familie trots maken

Los van haar sportieve ambities is Wandel vooral heel erg dankbaar. Zo benoemt ze haar ouders en opa en oma die haar dag in, dag uit naar de trainingen brengen. ,,Ik vind het mooi dat ik op dit niveau mag en kan judoën, want zonder hen zou dat nooit lukken. Ik wil ze ook trots maken. Hopelijk kan ik dat tijdens het WK opnieuw doen.”