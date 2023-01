Deze Brabantse darters zijn doorgestoten tot de laatste fase van Q School

Team De Rooy is nog niet van hatelijke nul af in Dakar Rally: ‘Ik ga nog steeds voor die eerste plek’

Na vijf dagen wacht Team De Rooy nog op de eerste ritzege in de 45ste Dakar Rally. De verwachting was dat het vrachtwagenteam uit Son de dominante rol van de afwezige Kamazzen over zou nemen. Met name topfavoriet Janus van Kasteren moet nog zijn draai vinden in Saoedi-Arabië.

5 januari