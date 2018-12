Derby Blauw-Wit - Giants, ’Daar moet je van genieten’

,,In deze competitie heb je nooit op voorhand verloren of gewonnen. Wij willen voor de winterstop Blauw-Wit en Vlissingen kloppen en zo afstand nemen van de onderste plaatsen. Ik heb Blauw-Wit pas nog zien spelen en ik verwacht dat we ze kunnen verslaan," aldus Van Terheijden.



Ook aan Roosendaalse kant is het vertrouwen groot: ,,We weten dat zij snel willen spelen. Aan ons om daar iets voor te bedenken want als ze in een flow komen, lopen ze zo door naar honderd punten. Dit zijn gewoon extra leuke en beladen duels, daar moet je als spelers en coaches van genieten," aldus Tjin-A-Koeng. Ook Raf Dubois, speler van Blauw-Wit denkt dat de teams aan elkaar gewaagd zijn. ,,Zij spelen iets sneller terwijl bij ons de half-court offense wat beter is."