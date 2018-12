Dennis Keijzers (Haragei) wint clubheldenverkiezing BN DeStem: ‘Heel mooie erkenning voor al die jaren werk’

Keijzers voelde de hete adem van Van Drimmelen van de Bredase Rugby Club in zijn nek. Alle middelen werden ingezet om stemmen te ronselen. ,,Het social media-apparaat werkt meer dan prima”, grapt hij. ,,Het is een hechte club. De mensen wilden heel graag dat ik zou winnen.” Zelfs op straat spraken mensen hem aan. Bij zijn buren stonden klusjesmannen in de tuin en roepen over de schutting: ‘Op jou moeten we stemmen, toch?’ Dat vindt clubheld Keijzers mooi en kan hem bekoren. ,,Het leeft echt in zo’n dorp.”

Op zijn zeventiende begint de Clubheld met lesgeven. Inmiddels is zijn leeftijd verdubbeld. ,,Ik heb nu de kinderen van enkele cursisten in mijn les. Ik denk dat half Terheijden al op de judomat heeft gestaan, want je geeft niet zoals bij voetbal coaching aan één team, maar aan een hele vereniging.” Zo is het Clubheldenballetje voor hem gaan rollen. Van video-oproepen op Facebook tot het delen van berichten in Whatsappgroepen. Alles stellen zijn ‘fans’ in het werk zodat Keijzers de verkiezing zal winnen. In die missie slaagt ‘Team Haragei’ dus met vlag en wimpel.

10.000 euro

Keijzers maakt kans op 10.000 euro voor de club.Wat hij hiermee gaat doen? ,,Het geld zal voornamelijk naar de jeugd gaan. Maar niet alles, want we willen graag wat achter de hand houden voor een eventuele nieuwe judomat.” De huidige tatami is tien jaar oud en kan nog even mee, maar geniet niet het eeuwige leven. Een nieuwe kost zo’n 8.000 euro. Maar ook uitstapjes, mooiere prijzen voor de onderlinge judocompetitie of een clinic van een topjudoka staan op het verlanglijstje.

Niet alleen euforie heerst bij Keijzers. Hij heeft ook een kort moment van bezinning. ,,Mijn vrouw heeft veel te slikken dat ik er zo weinig ben. Eigenlijk ben ik altijd in de weer voor de vereniging. Ik probeer zelfs vakanties zo te plannen dat ik maar één maandag, de dag waarop ik lesgeef, mis.”