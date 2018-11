Dennis Keijzers (Haragei) aan kop in Clubheld-verkiezing

Snowboar­der Niek van der Velden uit Nispen: geen vliegangst na crash

12 november Een plaatje met een tiental schroeven in zijn rechterbovenarm. Niek van der Velden (18) uit Nispen had zich een ander souvenir van zijn olympische debuut voorgesteld. Inmiddels glijdt de acrobaat weer met zijn snowboard vol bravoure over rails en van schansen af.