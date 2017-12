Den Exter kan eindelijk weer springen, blokken en smashen

Eerder speelde de midden-blokkeerster al wel wat puntjes, in Nijmegen volleybalde ze weer volledige sets mee. "Het gaat nog niet helemaal zoals ik wil, maar het gegeven dat ik weer geheel zonder pijn kan spelen en er geen reactie is, is natuurlijk fantastisch," aldus de geboren en getogen Oosterhoutse. "Vanaf nu kan het alleen maar beter gaan." Den Exter is klaar voor de topper deze zaterdag in Budel tegen het plaatselijke Ledub. Ledub staat momenteel bovenaan, Volley Tilburg volgt op slechts drie punten.

Impact

In december 2016 landde ze tijdens een wedstrijd op één been, haar linker. En dat ging faliekant mis. Ze scheurde bij de actie kaar kruisband af, een zware operatie waarbij een nieuwe kruisband geplaatst werd en een zowel fysiek als mentaal loodzwaar revalidatieproces volgden. "Het was bloed, zweet en tranen," zegt Den Exter. "Ik had niet gedacht dat het zo'n impact zou hebben. Zoals ik de sport beleef, is het ontzettend moeilijk langs de kant te staan. Je mist de bijna dagelijkse routine om trainingsarbeid te leveren. Daarnaast ben ik mentaal door een diep dal gegaan. Je kijkt naar wedstrijden van je team, maar wel als een boer met kiespijn. Er is een fase geweest waarin ik het ook niet kon opbrengen naar trainingen te komen kijken, ondanks het feit dat het team mij altijd door dik en dun heeft gesteund."

Tegenslagen

Ze vervolgt: "Ik wilde op een gegeven moment te veel, te snel. Dan krijg je tegenslagen tijdens zo'n lang herstelproces, met als gevolg dat je weer een paar weken helemaal niets kan en mag doen." Haar onverzettelijkheid en wilskracht wonnen het uiteindelijk van de wanhoop. "Ja," beaamt ze met dank in haar stem. "Maar zeker ook dankzij mijn fysiotherapeuten Maarten van Peursem en Gidion Jansen. Ik heb het afgelopen jaar meer gehuild dan gelachen, Maarten en Gidion zijn positief gebleven en zijn mij altijd blijven meegeven dat het goed komt."

Talent

Den Exter gold altijd als een exceptioneel talent. Al op 13-jarige (!) leeftijd speelde ze in het eerste team van VOKO in haar stad Oosterhout. Tot een paar jaar geleden volleybalde ze nog in de Eredivisie in Apeldoorn, bij respectievelijk Dynamo en Alterno. Ze maakte onderdeel uit van Jong Oranje en woonde zelfs een tijd op Papendal. "Ja, maar toen was het opeens over," herinnert ze zich nog goed. "Ik had er steeds minder plezier in en op een gegeven moment had ik het even helemaal gehad met volleybal. Ik was volleybal-moe." Dus stopte ze helemaal met de beoefening van haar geliefde sport. Tot twee jaar geleden. Den Exter legt uit: "Mijn goede vriendin en onze huidige libero, Floor van den Nieuwenhoff, heeft mij weer overgehaald. Zij bleef mij maar pushen. 'Kom toch eens meetrainen' bleef ze maar zeggen. Nu speel ik hier weer voor het tweede seizoen. Met veel plezier in een heel gezellig team en met een fijne staf. Dat is wat ik wil."