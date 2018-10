Demming kampioen NK driebanden kleine tafel: ‘mijn grootste overwinning ooit’

De Roosendaalse biljarter Adrie Demming in Leimuiden is Nederlands kampioen driebanden klein in de extra klasse.

In de finalepoule was Demming te sterk voor John Scholling, René Gerrits en Gert-Jan van de Veen. Met zijn moyenne van 1,47 was Demming, spelend voor BV De Distel, dik tevreden. ,,Dit was individueel gezien mijn grootste overwinning ooit,” zegt hij. ,,Met het team hebben we wel vaker titels gehaald, maar solo kwam ik nooit verder dan tweede en derde plaatsen. Ja, je mag wel zeggen dat dit een flinke opsteker is voor mij. Zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat ik de eerste wedstrijd dik verloor. Daarna is het gaan lopen, ben ik echt in het toernooi gegroeid.”

Eredivisie

Het kampioenschap in Leimuiden werd gespeeld op de zogenaamde kleine tafel, zeg maar een café-biljart. Demming speelde tot een aantal jaren geleden eredivisie op ‘de grote.’ Met zijn toenmalige club Zutex uit Etten-Leur nam hij het toen in de eredivisie op tegen alle grote namen. Ceulemans, Jaspers, Van der Smissen en Van Bracht, hij ontmoette ze allemaal boven het blauwe laken.

,,Een mooie tijd, maar op een gegeven niet meer te combineren met werk,” aldus Demming, die tegenwoordig met De Distel uitkomt in de eerste divisie. Daar is onder meer Jan Arnouts, veelvuldig Nederlands kampioen in diverse disciplines, zijn ploeggenoot.