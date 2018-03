Degradatiezorgen HMC ebben weg, WBC en Dongen winnen in hoofdklasse

HMC won zelf van hoogvlieger Hellas en zag twee concurrenten in de strijd tegen degradatie verliezen. Hierdoor ziet het er een stuk rooskleuriger uit voor de ploeg uit Raamsdonksveer.

MANNEN

TWEEDE DIVISIE B

Heerle - Witte Ster'75/Tachos 30-30.

Met nog een paar minuten te gaan stond Heerle met drie doelpunten voor maar een gemiste pingel en een tijdstraf bracht uiteindelijk 30-30 op het scorebord. ,,We hebben nog een leven", aldus Jan Weerden.

HOOFDKLASSE B:

Wittenhorst - Dongen 20-26.

,,Een ideeënloze Limburgse ploeg kon het Dongen geen moment moeilijk maken'', aldus trainer Rembrandt Lautenslager. Gecontroleerd speelde Dongen naar een 1-15 ruststand. Na de rust haalde Wittenhorst alles uit de kast, maar onder leiding van een gemakkelijk scorende Freek Haagh gingen de Dongense mannen er met de punten vandoor.

West-Brabantse Combinatie - Blerick 25-14.

De thuisploeg was meteen de bovenliggende partij en bleef dat het hele uur. ,,We vochten voor onze laatste kans en dat lukte", was het commentaar van Mohsen Daghrir.

VROUWEN

TWEEDE DIVISIE B

Hellas - Dongen 22-16.

Nummer 5 Dongen verloor op bezoek bij het lager geklasseerde Hellas (7). Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nog maar vijf punten.

BFC - United Breda 38-26.

In de tweede helft gooide Van Zielst het een en ander om tegen de kersvers kampioen BFC: ,,Als we zo spelen, heb je vertrouwen nodig in elkaar en ik zag een ploeg met beleving spelen. Vanaf nu moeten we punten pakken.''

HOOFDKLASSE D

HMC - Hellas 24-22.

Knappe prestatie tegen de nummer vier van de ranglijst. ,,Het was een wedstrijd die niet op gang kwam", sprak interim-trainer Arno van Zon. ,,Het had een grotere uitslag moeten zijn, maar we zijn slordig omgegaan met de kansen.''

PSV - RHV 25-22.

De ploeg van Marco Dirkse heeft dit verlies te wijten aan een slecht eerste bedrijf. ,,We speelden zwaar onder ons niveau. De tweede helft was beter, maar dat was onvoldoende voor de winst.''

V.H.C. - Internos 34-21.

Met een erg smalle selectie op bezoek bij de nummer twee had Internos weinig in te brengen. ,,Er waren wel kansen maar als die er niet in gaan krijg je breaks tegen en als dan de pingels worden gemist verlies je gewoon", luidde de samenvatting van Mart Mulders.