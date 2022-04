Degelijk Push met één been in promotieklasse na gewonnen stadsderby

Breda wist dat het de stadsderby met Push moest winnen, als het de kampioensstrijd nog spannend wilde maken. Breda had een duidelijk strijdplan en wilde er echt voor gaan. Aanvankelijk lukte dit, er volgden in het eerste kwart schotkansen en enkele strafcorners. Keepster Lauren Logush en haar verdediging wisten Push goed door deze fase heen te helpen.

In het tweede kwart werd de koploper al beduidend dreigender. Een verdedigende overtreding leidde tot een strafbal. Brit Voss maakte vanaf zes meter veertig geen fout: 0-1.

Met die voorsprong voor Push gingen de teams de laatste twee kwarten in. Het spel ging over en weer. Breda moest ook wel aanvallen voor de laatste kans om mee te kunnen doen doen om de titel. Push kwam echter op 0-2. Uit een strafcorner schoot Freeke van Dongen raak.

In de slotfase speelde Push het slim door tijdens aanvallen van Breda met overtredingen het tempo uit het spel te halen. Dit leverde pas in het vierde kwart een groene en een gele kaart op. Push bleek aan het einde conditioneel verder, uit de rebound van een aanval wist Sophie van Nieuwamerongen al liggend nog de 0-3 binnen te werken en daarmee was de levendige stadsderby beslist.

Niet onoverbrugbaar

Na de 0-3-overwinning van Push is het gat tussen de koploper en Breda opgelopen tot tien punten. Dat is nog niet onoverbrugbaar voor Breda, maar in de eerstvolgende speelronde - die gespeeld wordt op 24 april - kan Push het kampioenschap pakken.

Dat zit zo: Push speelt dan een uitduel bij Gooische. Als daar gewonnen wordt, moet Breda ook winnen van Voordaan om nog een kleine kans te blijven maken op de titel. Mochten de hockeysters van Breda punten laten liggen op bezoek in Groenekan, dan kan Breda in punten nog wel gelijk komen, maar toch niet meer kampioen worden. Anders dan bij andere sporten gaat het aantal gewonnen wedstrijden namelijk voor op het doelsaldo. Bij winst van Push geeft dit dan de doorslag. Over twee weken kan Push na twee coronajaren eindelijk de terugkeer naar de promotieklasse veiligstellen.

Fitter

Push-coach Pim Houben kon er zodoende na afloop niet meer omheen. ,,We zijn er nu echt dichtbij. Ik vond dat wij het goed aangepakt hebben. Ieder kwart werd ons spel beter. Aan het eind waren we fitter, we gaven het niet meer weg. Achter de schermen zijn we ons al aan het voorbereiden op de promotieklasse. Veel lopen en krachttraining, de groep wil het zelf ook graag.”

Hoewel er theoretisch nog een kans is op de titel, heeft Breda-coach Karel Alferink de handdoek al gegooid: ,,Kampioen gaan we niet meer worden. We hadden deze week een thema: ‘Dat wordt een dolle boel’. Er is goed getraind en goed gespeeld. Al vind ik dat Push ook wint omdat ze van de arbitrage veel mochten. Maar Push heeft terecht gewonnen.” Alferink en zijn ploeg kunnen zich al wel gaan opmaken om de play-offs voor promotie. Het gat naar beneden is inmiddels negen punten.

Andere uitslagen Mannen Overgangsklasse A: Zwart-Wit – IJsseloever 2-1 (2-1). Op papier had de zege hoog moeten uitvallen, maar Zwart-Wit is momenteel blij met elk resultaat. De ploeg mist door langdurige blessures thans vier man onder wie de vaste keeper en de bezetting was dus niet ruim. Tegen de nummer voorlaatst kwam de ploeg op achterstand, maar dit werd nog voor de pauze gerepareerd. Na de rust werd er niet meer gescoord en dus bleven de punten aan de Galderseweg. Zwart-Wit kan nog voor de tweede plaats spelen, maar het gat is zeven punten. Doelpunten Zwart-Wit: Imre van de Laar en Thijs Trumpi. Overgangsklasse B: Breda – Alecto 3-0 (2-0). Breda wist dat het deze moest winnen om niet zelf onderaan te komen in de stand. Het had daarvoor de hulp in geroepen van een oud-speler uit een lager team, deze inmiddels 35-jarige invaller wist zowaar voor de pauze tweemaal te scoren. Breda had veel kansen nodig, maar achterin hield doelman Joost Reede zijn doel schoon. Doelpunten Breda: Ward Grasveld (2x) en Timothy Leemans. Huizen – Push 1-1 (0-0). Push kwam op voorsprong in een duel waarin het domineerde. Veel kansen werden echter niet benut. In ondertal na een ongelukkige gele kaart, werd het uit een strafcorner gelijk. Push kreeg nog de mogelijkheid op meer, maar een uitspeelcorner leverde geen resultaat op. Doelpunt Push: Thijmen Brörmann. Eerste klasse D: Warande – Ommoord 1-3 (0-2). De Oosterhouters kwamen niet goed uit de startblokken en al snel stonden ze met 0-2 achter. Vanaf het derde kwart liep het een stuk beter en werd de wedstrijd spannend, maar Warande slaagde er niet meer in het tij te keren. Doelpunt Warande: Victor van Leijsen.

De IJssel – Etten-Leur 3-3 (2-1).

Etten-Leur wist na de afgelopen weken de hele top vier te hebben gehad, dat het nu punten moest pakken. In Nieuwerkerk werd een goede wedstrijd gespeeld. Na een snelle achterstand volgde een 2-3 voorsprong. Bijna leek de ploeg een goed resultaat over de streep te gaan trekken, maar uiteindelijk gebeurde dit toch niet. Etten-Leur krijgt na Pasen alle concurrenten nog tegenover zich. Doelpunten Etten-Leur: Jules Vugts (2x) en Yannick Smits (strafbal).

Tweede klasse B:

Pelikaan – Shot 1-7 (0-5).

Pelikaan wist na winst vorige week dat het een plaats zou stijgen en op vier punten zou kunnen komen van de veilige tiende plaats. Het liep anders, de ochtend voor de wedstrijd kwam er een ziekmelding van de doelman, waardoor er op de valreep naar een oplossing gezocht moest worden. Deze pakte niet gelukkig uit, Pelikaan keek al in het eerste kwart tegen een ruime achterstand aan. Hierop liep de thuisclub de hele wedstrijd achter de feiten aan, pas in de slotfase werd de eer nog gered. Doelpunt Pelikaan: Luuk Elshout.

Derde klasse D:

Prinsenbeek – Tempo 1-2 (1-0).

Prinsenbeek deed in deze klasse jarenlang mee om promotie, maar behaalde deze steeds niet. Nu wist Tempo dat het een kans had. De Bergenaren kwamen op achterstand, maar bleven nu goed tegen de thuisclub hockeyen in plaats van tegen zichzelf. Na rust werd er veerkracht getoond en hiermee werd een fraaie uitzege alsnog veilig gesteld. Naar beneden hoeft de ploeg in de laatste zes wedstrijden niet meer te kijken. Doelpunten Tempo: Nick Matthijs en Tibo Smeets.

Vrouwen

Eerste klasse B:

Zwart-Wit – IJsseloever 3-3 (1-2).

Zwart-Wit had drie punten moeten pakken om weer tweede te worden, maar het bleef op eigen veld bij een gelijkspel. Concurrent Craeyenhout loopt hiermee nu wel uit in de stand. Bij 2-3 leek de winst over de streep te worden getrokken, maar in de slotfase leidde een zeldzame kans voor de gasten toch tot 3-3. Doelpunten Zwart-Wit: Lieke Postema, Benthe van der Veen en Michelle Beentjes.

DES – Warande 3-3 (1-1).

Warande trof in Kaatsheuvel een erg fysiek spelende thuisclub, maar loste dit op door zo min mogelijk duels aan te gaan en de bal het werk te laten doen. Al met al was de puntendeling terecht en zette Warande een goede teamprestatie neer. Tweemaal werd een achterstand weg gewerkt. Doelpunten Warande: Anniek van Dongen, Sam Hoorman en Isabel Broers.

Zoetermeer – Etten-Leur 1-1 (0-1).

Etten-Leur dat vrijdagavond in de Silver Cup won en zich daarmee plaatste voor de achtste finales van de beker kreeg veel kansen in Zoetermeer, maar vaak werden ze gemist. Voor de rust kwam de ploeg toch wel op voorsprong. Uiteindelijk kon de zege toch niet over de streep worden getrokken. Het gat naar de tweede plaats lijkt onoverbrugbaar te zijn geworden. Doelpunt Etten-Leur: Famke Heijnen.

Tweede klasse B:

Pelikaan – Dordrecht 3-2 (2-1).

Pelikaan staat zodanig vast op de zesde plaats, dat mogelijk dit ook de eindklassering wordt. Tegen Dordrecht wisten de Roosendaalse vrouwen wel weer de vierde overwinning van na de winterstop te noteren. De gasten speelden erg fysiek, maar Pelikaan bleef hockeyen. De winst was verdiend. Doelpunten Pelikaan: Julot van Gastel, Sophie Vromans en Vera Berger.