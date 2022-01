Debuterende Trappers-goalie Jowin Ansems uit Lage Zwaluwe heeft geen spijt van terugkeer uit Duitsland

Nieuwe pitrepor­ter Stéphane Kox zoekt naar balans: ‘Kritisch én enthousi­ast zijn’

Terwijl Max Verstappen thuis in Monaco nageniet van de wereldtitel in de Formule 1, verblijft de nieuwe pitreporter van streamingdienst Viaplay in Eindhoven. ,,Nauurlijk heb ik zondag naar Max gekeken”, zegt Stéphane Kox (27). ,,Maar anders dan voorheen. Niet meer enkel uit sportief oogpunt. Tegenwoordig heb ik ook een professionele bril op.”

17 december