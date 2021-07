Debuterende springamazones Sanne Thijssen (goud) en Kim Emmen (brons) kleuren CHIO Rotterdam

Voor de twee jonge dames op het podium vormde de GP van Rotterdam (over 1.60 meter) hun debuut in het Kralingse Bos. Als dochter van de internationaal bekende springruiter Leon Thijssen was Sanne als kind al vele malen op het CHIO geweest. ,,Vroeger was ik hier om naar mijn vader te kijken, nu keek hij naar mij", zei Sanne Thijssen met een grote glimlach tijdens de persconferentie.

Thijssen moest met haar 15-jarige toppaard Con Quidam Rb in de barrage het spits afbijten. ,,Dat is altijd lastig. Mijn paard was wat opgewonden en ik dacht dat we sneller hadden kunnen zijn", blikte de winnares terug van de GP én 37.500 euro terug. ,,Er kwamen nog veertien combinaties na mij dus ik had verwacht dat iemand nog wel sneller zou zijn”, zei Thijssen.

Volledig scherm Kim Emmen met haar paard Jack van het Dennehof op weg naar brons tijdens de Grand Prix springen op CHIO Rotterdam. © ANP

Kim Emmen

In de praktijk beten alle combinaties zich stuk op haar tijd van 33,10 seconden in de jump-off. Zoals ook Kim Emmen uit het West-Brabantse Raamsdonk die met haar 12-jarige bruine ruin Jack van het Dennehof twee uitstekende omlopen kende in Rotterdam . ,,Toen ik die tijd van Sanne zag dacht ik: dat ga ik nooit halen. Maar ik zat er toch niet ver vanaf”, zei Emmen over haar tijd van 33,52 seconden in de barrage. Het leverde haar uiteindelijk een mooie derde plek (en een cheque van 22.500 euro op). De Amerikaanse springruiter McLain Ward eindigde als tweede met een barragetijd van 33,13 seconden.

Volledig scherm Maikel van der Vleuten met Beauville Z tijdens de Nations Cup springen op CHIO Rotterdam. © ANP

Nations Cup

Een van de grote afwezigen in de GP was Maikel van der Vleuten. De Somerense ruiter had zich vrijdag met Beauville Z laten gelden in de Nations Cup. Van der Vleuten bleef tweemaal foutloos en was daarmee de grote man in de landenwedstrijd die het Nederlands team - met verder Willem Greve, Marc Houtzager en Frank Schuttert - uiteindelijk ook won.

Volledig scherm Het Nederlands springteam met vlnr Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager, Willem Greve en Frank Schuttert is de winnaar van de Nations Cup springen op CHIO Rotterdam. Met in hun midden bondscoach Rob Ehrens. © ANP

Olympische equipe

De prachtige prestaties van Sanne Thijssen en Kim Emmen van afgelopen weekend ten spijt, zij zullen geen deel uitmaken van de olympische equipe voor Tokio. Bondscoach Rob Ehrens maakt maandag zijn ploeg bekend voor de Olympische Spelen. Ehrens liet zondag al doorschemeren dat ‘Tokio’ nog te vroeg komt voor de jonge springamazones. ,,Ik ben heel blij hoe Sanne en Kim vandaag hebben gereden, en zeker ook hoe ze de barrage reden. Ze hebben echt met hun koppie gestreden en dat vind ik heel positief. Maar voor de Olympische Spelen komt er meer bij kijken; dan moet je echt een langere periode consistent hebben gepresteerd", stelde Ehrens die Thijssen en Emmen in de nabije toekomst wel kansen wil geven. ,,Wie weet bij het EK in september.”