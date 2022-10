De Zwart maakt nog kans op plekje in hoofdtoernooi World Cup Veghel, Hermans ligt eruit

,,Die laatste partij tegen Van Hees ging zeker in het begin wat stroever dan tegen Coenen”, zegt De Zwart na het duel. ,,Het moyenne is wat magertjes, maar in zo’n toernooi tellen de overwinningen.”

Hij is tevreden over ‘De Belgische dag. ,,Er komt bij zo’n internationaal toernooi stiekem toch wat meer druk kijken. Het is toch een wereldbekerwedstrijd”, zegt hij na zijn eerste zege van de dag op Coenen. ,,Mooi om je zo met internationale spelers te kunnen meten; een beetje te zien waar je staat. Iedereen speelt toch anders, hè. Het zelfvertrouwen was de laatste weken even weg, maar de vorm komt weer terug. Dat voelde ik vandaag. Vorig jaar sneuvelde ik pas op woensdag in het kwalificatietoernooi. Een stapje verder, een plaats bij de beste 32 biljarters in Veghel is nu mijn droom. Wie weet?”

Tekst loopt door na de foto.

Volledig scherm Voor Jerry Hermans zit zijn debuut op de World Cup er al op. © Pix4Profs / Peter van Gogh

Debuut Hermans

Biljarter Jerry Hermans uit Oosterhout had zijn debuut bij de World Cup waarschijnlijk anders voorgesteld. Hij leed een 16 - 30 nederlaag tegen de Duitser Norbert Roestel. Eerder op de dag ging het nipt mis met 29 - 30 tegen de Spanjaard Javier Gomariz.

,,Ik kwam daar net te laat in m’n wedstrijdcadans”, aldus Hermans ,,Eén puntje te weinig. Ik kreeg nog een wedstrijdbal, pakte een time-out, maar dan ga je juist extra denken hè. Het was net een te moeilijke bal.” Een aantal partijen schoof zondag bijna een uur op omdat er te weinig licht in één van de zalen was. ,,Ik ben daar in mijn voorbereiding niet zo gevoelig voor. Als je in de file staat en de hele tijd zegt dat het te lang duurt ga je je daar alleen maar meer aan irriteren.”

Quote Een gênante vertoning om op die manier via de achterdeur te moeten vertrekken Roland Uijtdewilligen

Hermans biljartte in Veghel voor de eerste keer in een World Cup-toernooi. ,,Mooi toch? Dit toernooi is voor ons zo’n beetje het hoogste podium dat er is. Ik heb een Grand Prix in Capelle aan den IJssel gewonnen. Maar ik voel wel dat het hier wat anders is.”

Doet Uijtdewilligen wel of niet mee?

Er deden zondag zes Brabantse biljarters mee met de eerste van vier kwalificatierondes voor het WC- hoofdtoernooi dat donderdag begint. Dat hadden er zeven moeten zijn. Roland Uijtdewilligen uit Veldhoven had zich in eerste instantie afgemeld omdat hij met De Eekhoorn 2 uit Oosterhout een belangrijke eerste divisie-competitiewedstrijd moest spelen in en tegen Bergeijk. Dat duel werd door de KNBB uitgesteld zodat onder andere Uijtdewilligen toch mee kon doen met de World Cup.

Toen hij zich zondag met zijn 6-jarige zoontje in vol biljart-ornaat bij de wedstrijdtafel meldde, mocht hij toch niet meedoen omdat er een andere speler was aangewezen. ,,Het is helemaal fout gegaan”, aldus Uijtdewilligen. ,,Een gênante vertoning om op die manier via de achterdeur te moeten vertrekken. Jammer voor mijn fans. Er is maar één keer per jaar een World Cup driebanden in Nederland hè.

Volgens organisator Harry Mathijssen is er niet met de juiste persoon gecommuniceerd. ,,De boodschap is niet goed doorgekomen. Heel sneu voor hem.”