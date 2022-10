De veteranen van Barons uit Breda zijn er weer bij in de 3x3-competitie: ‘We doen net alsof we gesponsord zijn’

Het gaat maar om zes speeldagen in het jaar. Toch zijn het elke keer enorme belevenissen voor Liedewei van Dijk-Ratgers (39). Zij en haar teamgenoten van het 35+-team kochten vorig seizoen zelfs trainingspakken, om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ook begonnen ze met vloggen, om hun clubgenoten te laten zien hoe leuk zo’n toernooidag wel niet is.

,,We vinden het grappig te laten zien wat we aan het doen zijn", zegt de basketbalster uit Etten-Leur. ,,We doen ook net alsof we gesponsord worden, omdat we nu trainingspakken hebben. We zijn echt maatjes van elkaar en hebben vooral veel lol. Dat begint al als we ‘s morgens een uur in de auto moeten zitten.”

Ze namen vorig seizoen deel aan de pilot van de basketbalbond (NBB). Die probeerde, mede door de populariteit van de Olympische sport 3x3-basketbal, een drie-tegen-drie competitie in het leven te roepen. Het 35+-team van Barons won één toernooidag en werd verder tweede. ,,Als je een toernooidag wint, krijg je een t-shirt als herinnering", zegt Van Dijk-Ratgers. ,,Uitgerekend toen was ik er niet bij, want per speelronde mogen maar vier speelsters deelnemen en ons team bestond uit zes.”

Het 35- team van Barons heeft ook al zo’n t-shirt in de wacht gesleept. ,,Zij hadden vorig seizoen blessures en dames die zwanger waren. Nu zijn ze op volle sterkte, dus ik verwacht dat ze het weer goed gaan doen", voorspelt de docente sport en esport.

Veteranen

Het liep storm vorig seizoen, toen de NBB besloot de pilot in het leven te roepen. Niet alleen de jonkies wilden graag meedoen aan 3x3, ook routiniers en oud-eredivisie speelsters Marjel Sterrenberg (‘die is 1.95, die heeft alles onder de ring’), Liesbeth van Rhijn-van Vuuren (‘die kan toveren met de bal’) en Lindy Vermunt (‘helaas nu geblesseerd’) trokken de stoute schoenen aan. Samen met de Duitse Carolina van Hamont en de Franse Audrey Toumoulin en een vervangster voor Vermunt gaat het 35+-team nu weer de strijd aan.

,,We zijn allemaal veteranen", zegt Van Dijk-Ratgers. ,,De oudste gaat richting de vijftig, maar ik durf niet te zeggen wie dat is. We hebben lang in de 5x5-competitie gespeeld, maar vonden dat een paar jaar geleden wel mooi. We moesten dan ook fluiten of andere taken doen en ons weekend was weg. De meesten van ons hebben nu ook basketballende kinderen. De 3x3 is maar zes dagen in het seizoen, op vaste dagen. Ideaal.”

Dus start het 35-team zaterdag de competitie in Nederweert en reizen de 35+’ers af naar Huizen, op jacht naar het eerste t-shirt voor Van Dijk-Ratgers. De vlogcamera gaat uiteraard mee. De beelden openbaar zetten, durft het team nog niet. ,,Pas zodra we het vloggen wat beter onder de knie hebben.”

De clubs uit het zuiden die dit weekend deelnemen aan de 3x3NL League zijn: Barons uit Breda (deelname in de vrouwen open B conference en vrouwen 35+ categorie)

BC Vido uit Veldhoven (deelname in de vrouwen open B conference categorie)

Jumping Giants uit Nederweert (deelname in de mannen open categorie)

Tracks parkstad uit Heerlen (deelname in de mannen open en vrouwen open B conference categorie)

Fanatics ‘71 uit Roermond (deelname in de vrouwen open B conference categorie)