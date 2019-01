De ver-van-mijn-bed-show van veldrijdster Denise Betsema: ‘Parkoers heeft iets weg van Texel’

Doping bij jeu de boules, is er dan niets meer heilig?

11 januari Waar was u gisteren toen u Het Nieuws hoorde? Ik zat in de auto, de radio aan, en miste bijna een rood stoplicht toen de boodschap tot me kwam. Voorgelezen door Liselot Thomassen bij NOS Headlines op Radio 2, in het lunchprogramma van Gijs Staverman.