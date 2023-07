De Tour is de Tour niet meer voor wielergoeroe Rini Wagtmans: ‘Het is doodzonde’

Hij werd zelf vijfde en zesde in het eindklassement van de Tour de France en was daarna meerdere WK’s en bij de Olympische Spelen van 1980 wielerbondscoach van de Nederland. Nu volgt Rini Wagtmans de Tour vanuit Florida. ,,Maar het is niet meer wat het geweest is”, zegt de 76-jarige Willebrorder.

Hij kijkt nog iedere dag. Ondanks de afstand van 7400 kilometer tussen zijn huidige woonplaats Fort Myers en Parijs en de bijna 7500 kilometer tussen Fort Myers en zijn geliefde Sint Willebrord laat de wielrennerij en de Tour de France Rini Wagtmans niet los.

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig had hij er zelf succes met de zesde plaats in 1969 en de vijfde plaats in 1970 en drie etappezeges (in 1970, 1971 en 1972). Bovendien droeg hij een dag de gele trui in 1971.

Na zijn actieve wielercarrière stond hij aan de basis een onwaarschijnlijke krachttoer door in 1978 de Tour naar zijn eigen Sint Willebrord te halen. Voor duizenden enthousiaste toeschouwers won Jan Raas op de Dorpsstraat de etappe vanuit startplaats Leiden.

Elke dag

Anno 2023 woont Wagtmans in Florida en volgt hij de Tour dus letterlijk op afstand. ,,Maar ik zie hem wel elke dag. Soms langs, soms kort. Soms maar een minuut. Maar ik kijk wel altijd”, zegt hij. In de Amerikaanse Sunshine State komen de beelden via Youtube tot hem. En ook de andere informatie haalt hij van het internet. ,,Ik lees elke dag de verhalen op de website van BN DeStem.”

Een Ronde van Zuid-Frankrijk, dát is het, als je ziet hoe klein het grondge­bied waarop er gekoerst wordt Rini Wagtmans (76), Oud-wielrenner

Toch kan de huidige Tour hem nog niet bekoren. ,,Het is geen Ronde van Frankrijk meer”, zucht Wagtmans. ,,Kijk eens naar dat etappeschema, naar die routekaart. Een Ronde van Zuid-Frankrijk, dát is het, als je ziet hoe klein het grondgebied waarop er gekoerst wordt. Vroeger, in mijn tijd, reden we heel Frankrijk rond. Dan was er een lange aanloop met vlakke ritten waardoor je in de Tour kon groeien en ging je pas later de Alpen, Vogezen of Pyreneeën in.”

Doodzonde

Wagtmans vindt het maar niks, dat de Tour na de start in Bilbao al op de vijfde dag de Pyreneeën introk. ,,Waar slaat dat op? Dat is toch doodzonde. Het klassement wordt dan voor een heel belangrijk deel al gemaakt en dat gaat ten koste van de spanning. Er zijn renners die op die manier vroeg in de Tour klappen krijgen, waarvan ze nooit meer kunnen herstellen.”

Dat het nu toch ook spannend is, met de tweestrijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, wuift hij weg. ,,Dan heb je dus nog twee kanshebbers. Met een lange, vlakke aanloop zouden dat er veel meer geweest zijn. Nu heb je nog maar vier vlakke ritten gehad, dat is toch zonde voor al die sprinters in het peloton?”

Als je op een racefiets stapt, neem je nu eenmaal een bepaald risico, net zoals je dat doet als je gaat parachute springen of bungeejum­pen. Of als je met een duikboot naar de Titanic gaat Rini Wagtmans (76), Oud-wielrenner

Wie de Tour gaat winnen, denkt Wagtmans ook al te weten. ,,Vingegaard, omdat bij hem de wil om te winnen groter is dan bij Pogacar. En ik hoop dat Tom Pidcock derde wordt. Dat vind ik een prachtige coureur. Ik ben benieuwd hoe hij de komende bergetappes doorkomt.”

De Brit liet in de Tour van vorig jaar al zien een geweldige daler te zijn, iets wat Wagtmans in zijn eigen carrière ook tot in de perfectie beheerste. ,,Maar onverantwoorde risico’s in een afdaling? Die heb ik nooit genomen. Ik zorgde altijd precies dat ik het parcours kende. Dat ik wist wat er kwam.”

Bepaald risico

Ook Wagtmans schrok heel erg van de fatale val die Gino Mäder vorige maand maakte in de Ronde van Zwitserland. ,,Verschrikkelijk. Maar hoe erg het ook is, de zware kritiek die er nu op UCI is, vind ik niet terecht. Je kunt op een wielerparcours nooit alle risico’s uitsluiten. Als je op een racefiets stapt, neem je nu eenmaal een bepaald risico, net zoals je dat doet als je gaat parachute springen of bungeejumpen. Of als je met een duikboot naar de Titanic gaat.”

Volledig scherm Rini Wagtmans tijdens zijn wielerloopbaan in actie in het shirt van Molteni. © AFP

Wagtmans moest al op z’n 26ste stoppen met profwielrennen vanwege hartproblemen. De Willebrorder, die in zijn carrière ook nog een derde plaats in de Vuelta (1969) in de wacht sleepte, werd daarna dus enige tijd wielerbondscoach, een succesvol zakenman en honorair consul van Kazachstan.

Drie jaar na het overlijden van zijn vrouw Ria vertrok Wagtmans in 2021 uit Sint Willebrord en verhuisde hij naar Florida waar hij nu anderhalf jaar samen leeft met zijn vriendin Vera. Een paradijs op aarde, noemt hij hun huidige woonplaats Fort Myers.

Ik heb de ravage na de orkaan op Sanibel gefilmd, maar heb het nooit op kunnen brengen om de beelden terug te kijken Rini Wagtmans (76), Oud-wielrenner

Dat paradijs kreeg vorig najaar wel te maken met de alles vernietigende orkaan Ian. ,,Vreselijk”, zegt Wagtmans. ,,Vooral het schitterende eiland Sanibel hier voor de kust werd zwaar getroffen. Ik heb het gefilmd, maar heb het nooit op kunnen brengen om de beelden terug te kijken. Inmiddels is alle troep daar opgeruimd en dat is echt ongelofelijk als je zag hoe het er toen uitzag. Nu wordt de boel weer herbouwd en dan orkaanbestendig.”

Ook het huis van Wagtmans en zijn vriendin Vera werd getroffen door Ian. ,,Ons dak werd er afgeblazen. Maar dat was in drie dagen weer hersteld. Dan rijden ze hier gewoon een vrachtwagen voor en leggen ze een nieuw dak erop.”

Onder dat dak volgt Wagtmans nu dus de Tour. En daarin mist hij tot dusver ook successen van de Nederlanders. ,,Ik had meer verwacht van Wilco Kelderman. Dat die, ook met zijn werk voor Vingegaard, in de top tien zou staan. En van Dylan van Baarle. Die zou als regerend Nederlands kampioen toch ook wel eens een keer zijn eigen kans mogen gaan. Maar ja, het is zo als het is, al vind ik het er dus niet allemaal beter op geworden.”

Volledig scherm Rini Wagtmans en zijn vriendin Vera. © Prive-collectie.