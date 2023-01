‘De teugels laten vieren’ blijkt voor De Burgst een succesformule, ook in afwezigheid van de trainer

,,Veel mensen hebben in de loop der jaren heel wat voor de sport moeten laten. Nu gaan we er allemaal wat relaxter mee om”, zegt De Burgst-aanvoerder Jaap Hoogesteger. De formule werkt, want de volleybalploeg is vol in de race voor het kampioenschap. ,,Nou moeten we ervoor gaan ook.”

Het volleybalteam uit Breda bestaat met name uit spelers met ervaring in hogere competities. De meeste van hen hebben nu een vaste baan en kinderen, waardoor het volleybal niet langer meer op de eerste plaats staat. Er is onderling begrip voor en daar zit misschien ook wel de kracht van het team in, volgens aanvoerder Hoogesteger. ,,Volleybal is leuk en dat willen we uitstralen. We zijn het seizoen dan ook niet echt met een sportieve doelstelling begonnen.”

Quote We gaan onszelf nu niet onnodig gek laten maken Jaap Hoogesteger

Die doelstelling sluipt nu toch langzaam in de gedachte van de spelers. Met een tweede plaats in de tweede divisie wordt er stiekem al gedroomd van het kampioenschap. ,,We zijn nu halverwege en op verliespunten staan we zelfs bovenaan. We staan er nu zo goed voor, nou moeten we ervoor gaan ook.”

Kernwaardes binnen het team

Hoogesteger benadrukt wel het belang dat het niet ten koste moet gaan van de kernwaardes binnen het team. ,,We willen iedere wedstrijd winnen, maar niet ten koste van alles. Het is prima als iemand niet komt trainen om bij de kinderen te zijn of als er nog gewerkt moet worden. Dat gaat ook niet veranderen nu we voor promotie gaan.”

,,Zoals we het dit seizoen aanpakken, werkt tot nu toe goed. We gaan onszelf nu niet onnodig gek laten maken”, zegt de aanvoerder. ,,Veel mensen hebben in de loop der jaren heel wat voor de sport moeten laten. Er werd dan altijd op gehamerd dat je er twee keer per week moest zijn en dat alles in het teken stond van de wedstrijd. Nu gaan we er allemaal wat relaxter mee om.”

Quote Het is de laatste tijd nog meer duidelijk geworden dat wij echt een collectief zijn Jaap Hoogesteger

Spelers pakken trainerstaken op

De Burgst moet het voorlopig nog even zonder trainer doen, die vanwege ziekte afwezig is. Omdat veel spelers al lang in de sport rondlopen, weet iedereen nog goed wat ze te doen staat. De taken van de trainer worden door spelers opgepakt en bij wedstrijden staat er een vervangende coach langs de lijn. ,,Alle spelers proberen elkaar extra te helpen in deze periode.”

,,Iedere training wordt nu door een van de spelers voorbereid. Daarnaast zijn er spelers die zich bezig houden met het analyseren van beelden van de tegenstander. Op die manier bespreken we met z'n alle hoe we het in een wedstrijd aan moeten pakken. Het is de laatste tijd nog meer duidelijk geworden dat wij echt een collectief zijn”, zegt de aanvoerder trots.

Volledig scherm Archieffoto: De Burgst staat er momenteel zeer goed voor in de tweede divisie. © Pix4Profs/Edwin Wiekens