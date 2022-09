De teams van Push kijken vol goede moed naar nieuwe uitdaging: ‘We staan te popelen’

Het afgelopen seizoen was fantastisch voor hockeyclub Push uit Breda. Zowel het vrouwenteam als het mannenteam werd kampioen in de overgangsklasse en promoveerde zo naar de promotieklasse. Daarin wacht vanaf komende zondag een mooie uitdaging. Hoe kijken de teams naar die uitdaging? Wat is er veranderd bij de ploegen na de titel? En hoe verliep de voorbereiding? Pien Holleman en Bart Versluis leggen het uit.

Pijnlijk en frustrerend was het voor de vrouwen van Push. Ze stonden drie jaar op rij bovenaan in de overgangsklasse, maar corona zorgde ervoor dat pas afgelopen seizoen de champagne ontkurkt kon worden. Eindelijk gaat de nieuwe uitdaging in de promotieklasse dan beginnen.

,,Dat was wel bijzonder, ja”, blikt Pien Holleman, de nieuwe aanvoerster van Push, terug op de afgelopen jaren. ,,Het derde jaar was scheepsrecht. En je ziet dat iedereen daardoor extra goed gemotiveerd is om dit jaar tot een succes te maken.”

Dat succes moet geboekt worden met iets minder ervaring op het veld. ,,Met Roos Weekers en Sophie van Nieuwamerongen zijn er twee ervaren speelsters vertrokken. Na een jaar blessureleed is Nina Meere terug en we hebben er speelsters uit de A-jeugd bij. De jongere meiden zijn wel ouder geworden. Zij voegen nu ook wat extra’s toe.”

Tekst loopt door na de foto.

Volledig scherm Na de meermaals uitgestelde titel van vorig jaar kwamen bij de vrouwen van Push veel emoties vrij. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Punten op de i

Hoe ziet de nieuwbakken captain haar eigen rol? Samen met Brit Voss (bij Push zelf) is Holleman de enige speelster in de selectie met ervaring in de hoofdklasse, zelf speelde ze onder meer bij Amsterdam. ,,Het geeft voor mij niet echt extra druk. Ik heb de meiden al meer op sleeptouw genomen, dat blijf ik doen. Ik voel me niet hierdoor extra verantwoordelijk. Op een paar punten op de i na zijn we er klaar voor.”

De tegenstand zal sterker zijn dan de afgelopen jaren. ,,Ik denk dat Leonidas een sterk team heeft en Huizen ook. Van Oranje-Rood en Victoria weet ik niet hoeveel speelsters die kwijt zijn geraakt. Zelf gaan we voor handhaving, maar wel met minimaal een plaats boven in het rechterrijtje. We willen niet meteen de lat te hoog leggen, je moet niet naast je schoenen gaan lopen.”

Goede test

Het overheersende gevoel in de groep nu de competitie voor de deur staat is voor Pien Holleman wel duidelijk waarneembaar: ,,Dat we er klaar voor zijn. We kunnen na drie jaar eindelijk laten zien wat we in onze mars hebben. Wij staan te popelen!” Zondag wacht een uitduel met Huizen, een week later speelt Push thuis tegen Were Di direct een Brabants onderonsje. ,,Huizen wordt een hele goede test. Die wedstrijd tegen Were Di is voor mij niet echt een derby, maar Brabantse clubs onderling, dat zijn altijd wel leuke potjes.”

Bekijk hieronder de voorbeschouwing van de mannen van Push.

Volledig scherm Feest bij de mannen van Push. Het doel vorig seizoen was meedraaien, maar het werd een titel en promotie naar de promotieklasse. © Pix4Profs / Casper van Aggelen

De mannen van Push begonnen vorig seizoen met een verjongde groep en nieuwe coach onbevangen aan de competitie. Meedraaien was het doel, maar met het kampioenschap en promotie werd het veel meer dan dat.

Door die promotie ligt de mannen nu een nieuwe uitdaging in het verschiet. Vice-captain Bart Versluis (22) heeft er alle vertrouwen in dat goed gaat komen. ,,We weten dat het kan.” Een hogere klasse betekent wel dat er wekelijks meer tegenstand zal zijn en dat er waarschijnlijk ook wel eens verlies zal volgen. ,,Ons doel is handhaven, als het kan ook nog ergens bovenin. Er zijn zes nieuwe teams in de promotieklasse en dat was ook het maximaal mogelijke aantal.”

De ploeg ziet er iets anders uit dan vorig seizoen. ,,Casper Fijneman is naar Leonidas en Bart Mabelis vertrekt binnenkort naar Athene. Noud Borsten keert terug vanuit Were Di, die heeft een goede corner en speelde al in de promotieklasse. We weten wat we aan elkaar hebben en we hebben er veel zin in.”

Graadmeter

Acht seizoenen geleden speelde Push een jaar in de hoofdklasse. Van die tijd is niemand meer over. Of Push daardoor wat ervaring mist? ,,Dat is nu niet aan de orde, iedereen is goed met elkaar. Het maakt niet uit wat men gespeeld heeft. We zijn een team en iedereen krijgt een kans. HC Tilburg wordt voor ons een graadmeter. Er zijn daar nu wel spelers weg, maar het is afwachten of zij gaan meedoen”, stelt Versluis.

Push startte begin augustus al aan de voorbereiding. ,,We zijn begonnen op fitheid. Daarna zijn we steeds naar zwaardere prikkels gegaan. De voorbereiding verliep positief. We hebben veel tegen Belgische teams gespeeld en zijn op een teamtrip geweest naar Düsseldorf, ook daar hebben we geoefend.”

Fit blijven

,,In de voorbereiding hebben we wel verloren, maar ook bij verlies pakken we het spel goed op”, blikt Versluis terug. ,,Onze coach heeft ook al gewaarschuwd dat het kan, maar ook nu willen we nog steeds elke week beter worden. Op Lars (Kloosterman, vorig jaar geopereerd, red.) na is iedereen fit. Daar trainen we ook op, dat we vooral fit blijven. We hebben er heel veel zin in en het gaat goed komen.”

Zondag tegen Cartouche wordt al een enigszins duidelijk hoe Bredase ploeg er precies voor staat.