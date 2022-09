De Ronde van Putte gaat met vijf renners gewoon door: ,,Heel karig ja”

Het Brabantse Wal Wieler Event wordt zondag in Putte hervat met een koers waarvoor zich slechts vijf renners hebben ingeschreven. Aan afgelasten wordt niet gedacht: ,,We zijn tenslotte de Vrienden van de Koers.”

In de nazomer van 2020 stonden ze in de rij voor de serie van vijf criteriums die Niels van Elzakker en Jeroen van Wezel namens De Vrienden van de Koers tegen de coronastroom in uit de grond hadden weten te stampen. Geen wonder. Buiten de wedstrijden in Woensdrecht, Ossendrecht, Putte, Huijbergen en Hoogerheide viel er voor de renners in het land weinig te beleven.

Twee jaar later constateert secretaris Van Wezel dat zich slechts vijf renners hebben aangemeld voor de Ronde van Putte, waarmee zondag het Brabantse Wal Wieler Event wordt hervat. ,,Heel karig ja”, klinkt het uit mond van de man die al meer dan veertig jaar betrokken is bij het organiseren van koersen en crossen in de Zuidwesthoek. ,,En ik vind het nog steeds leuk om dat te doen.”

Ook nu de renners het massaal laten afweten in Putte? ,,Natuurlijk. We hebben destijds niet voor niets onze nek uitgestoken om Putte op te nemen in onze serie wedstrijden. Ik kan me niet heugen dat daar naast de Sluitingsprijs ook een gewone KNWU-ronde was. Het idee was om in elk dorp van de gemeente een koers te organiseren. Dus ook in Putte. Dan kun je die nu wel laten vallen, maar dat doen we dus niet. We zijn tenslotte De Vrienden van de Koers.”

Daarnaast wilden Van Elzakker en Van Wezel ‘klassementsrenners’ als Etienne van Empel en Tijs van den Bemt niet de kans ontnemen om zondag punten te sprokkelen voor het klassement van wat sinds dit jaar het Brabantse Wal Wieler Event heet. Wel is ondertussen besloten dat de vijf elite/beloften-renners hun koers gelijktijdig afwerken met de junioren.

Concurrentie

,,Het scheelt voor ons ook dat deze wedstrijd onderdeel uitmaakt van een circuit. In Putte hebben we de pech dat er de concurrentie is van andere koersen, zoals de Ronde van Midden-Brabant. Volgende week in Ossendrecht is de belangstelling al weer veel groter. Daar staat bij de vrouwen zelf Lorena Wiebes aan de start. En ook de week daarna in Hoogerheide loopt het goed met de inschrijvingen. Het is maar net wat er op zo’n dag nog meer op de kalender staat.”

Het gaat er ook maar net om hoe veerkrachtig een organisatiecomité is. Dat van De Vrienden van de Koers kan volgens Van Wezel een aardig stootje hebben. ,,Voor Niels en mij moet werken met dit comité vooral een uitdaging zijn.” Dan vraag je je volgens de Huijbergenaar niet af of je een koers moet afgelasten, maar ben je vooral bezig met ‘het maken van plannen voor het volgend jaar’. Dat laatst geeft volgens hem genoeg ‘positieve energie’ om zondag de boel weer op te bouwen in Putte. ,,Ik zag dat er zaterdag een wedstrijd voor de topcompetitie is geannuleerd. Ik zou zeggen: kom maar naar hier. De Ronde van Putte gaat gewoon door.”