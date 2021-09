De Ronde van Midden-Brabant gaat door, ondanks alle beperkingen: ‘Het is voor de sport en voor mijn vader’

Na de droogte, ‘regent’ het deze maand plots wielerkoersen. In West-Brabant alleen al is het dit weekeinde drie keer bal: de klassieker Ronde van Midden-Brabant, het Hart van Gilze en de Ronde van Oud-Vossemeer. ,,En toch slaan veel organisaties nog altijd liever een jaartje over.”

Dat de 51ste Ronde van Midden-Brabant zondag doorgaat, is voor Arthur van Dongen iets vanzelfsprekends. De Dongenaar is niet alleen ploegleider bij Jumbo-Visma, hij is op de eerste plaats de jongste telg van een familie die wielersport ademt. ,,Mijn vader (Wim) heeft deze wedstrijd opgericht”, verduidelijkt Van Dongen. ,,Alleen voor hem al moet het gewoon doorgaan. Daarnaast doen we dit puur voor de wielersport. Helemaal nu. Voor veel jongens waren er het laatste jaar al zo weinig koersen.”

Eén ding weet hij ook: dat het ondanks de aangekondigde versoepeling nog altijd niet meevalt om een wielerwedstrijd te organiseren. Niet elke gemeente staat immers te juichen als er een vergunningaanvraag voor een plaatselijke koers op de mat valt.

Veel meer werk

,,Het valt me op dat de regels en voorwaarden niet overal hetzelfde zijn. Bij ons in Dongen moeten we bijvoorbeeld de finishzone nog altijd publieksvrij houden. Ook moeten we wegblijven uit de bebouwde kom. Om je heen zie je dat andere gemeenten het wel toestaan dat er overal toeschouwers zijn. Over het algemeen brengt organiseren in coronatijd nog altijd veel meer werk met zich mee. Ik kan me voorstellen dat veel organisaties ook nu nog zeggen dat ze liever een jaartje overslaan.”

Dat mede door de nodige ‘inhaalraces’ het in september soms dringen is geblazen op de wedstrijdkalender, moet de sport volgens hem dan maar tijdelijk voor lief nemen. Hij is in ieder geval blij met de 22 ploegen die zich hebben ingeschreven voor ‘zijn’ traditionele kasseien­klassieker rond de befaamde Watertorenstraat. Onder hen erkende topteams als Beat, Metec en VolkerWessels.

De 22 teams gaan met elkaar de strijd aan op een aangepast parkoers van zo’n veertien kilometer over de beruchte keien van de Watertorenstraat en de polderwegen ten noorden van Oosteind. ,,Start en finish liggen vlak na het afdraaien van de kasseien. Daar mag het publiek dus niet staan, maar overal elders wel.”

De start van de Ronde van Midden-Brabant is zondag om 12.30 uur op de Lage Ham in Dongen. De finish ligt daar 160 kilometer later rond de klok van 16.00 uur.

Hart van Gilze In Gilze wordt zondag gelijktijdig het criterium Hart van Gilze gereden. De voor de Holland Cup meetellende Midden-Brabant Poort Omloop gaat dit jaar niet door en corona heeft daarnaast het criterium verjaagt naar een bedrijventerrein. Junioren, amateurs en recreanten geven vanaf 12.00 uur gas op een 1500 meter lang parkoers. De dag ervoor staat de bekende ploegentijdrit van Gilze eveneens nog altijd op het programma. Ronde van Oud-Vossemeer Dit weekeinde geen koers in Woensdrecht. De Wielerzomer wordt onderbroken om zaterdag de 72ste Ronde van Oud-Vossemeer vrij baan te geven. Het is de eerste koers in de regio, waar deze nazomer ook de vrouwen aan de start verschijnen. Dèvon Kuijstermans uit Oudenbosch heeft de vorm om die kans direct om te zetten in winst. De vrouwen starten er om 11.45 uur en de elite/beloften om 15.00 uur. Volgende week zaterdag wordt de Wielerzomer vervolgd met het derde klassementscriterium, dit keer in Putte.