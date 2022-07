De rallywereld wordt geregeerd door de ‘kleintjes’: ‘Gewicht is belangrijker geworden dan pk's ’

Rugbyer Van Berkel maakte debuut voor Oranje: ‘De bondscoach was trots dat ik het gewoon heb gedaan’

Rugbyer Sam van Berkel (20) uit Roosendaal debuteerde afgelopen zaterdag in het Nederlands team. In de met 7-30 verloren oefenwedstrijd tegen Zimbabwe liep hij kort voor rust een blessure aan zijn borstbeen op. Gelukkig viel de blessure mee en kan de aanvoerder van Nederland O20 zich op gaan maken voor de duels met Tsjechië, België en de Verenigde Staten later deze maand.

